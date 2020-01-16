何啟聰：股價逆市回穩 騰訊購16261

騰訊（0700）上周五先跌後回穩，低位曾跌近2%至375元邊緣，及後走勢逐步改善，收市微升，380元亦失而復得。400元關口阻力明顯，支持或參考370元水平。

騰訊受制400元關口，但走勢已較ATMX其他成員理想。資金繼續吸納好倉，主要考慮行使價在450元以下的認購證，觀望止跌後有延續升勢的機會。看好或可考慮騰訊認購證（16261），行使價438.138元，2023年6月到期，實際槓桿約7.5倍。看淡或可留意騰訊認沽證（22107），行使價403.655元，2024年3月到期，實際槓桿約2.2倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]