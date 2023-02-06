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經濟
2023年2月6日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
供過於求 航運傳統淡季恐延長 東方海外：通關利好效應最快下季反映
新船交付添運力 運費跌勢料未停
南豐作坊開店展創新物料 投資逾20初創 主攻紡織農業食品科技
兆科首隻自主研發產品 有望明年初獲批推出
中聯重科通過分拆中聯高機
富蘭克林鄧普頓：通脹或掉頭升 聯儲局料續加息
法巴徐啟敏：港樓價仍受息口主宰
安柏雷志海：外圍因素拖累 港股料續回吐
精鋒加入手術機械人大戰 最快今年實現商業化 未錄收入
瑞銀：白名單非優勢 內房舉步維艱 保交樓還債兩頭燒 變相國進民退
爆煲房企靠債轉股減債脫困
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
李澄幸：透過「公司轉讓」買樓 須做盡職審查
環球經濟數據
金子：全面通關利好 友邦購26939
張兆聰：國策利好 中國中藥逆巿走高
張兆聰：富者愈富 奢侈品股看高一線
伍禮賢：高息股看俏 建行淨利息收益率佳可取
王良享：美就業「強勁」 不改通脹回調趨勢
許健生：ABCD第四次工業革命
謝偉銓：適時調整樓市措施 助市民改善居住環境
選證券戶口 宜比較收費睇優惠期
沈永年：港珠澳橋口岸過關過程順暢
林嘉文：議息後美元料有下跌空間
溫傑：息率近見頂樓巿復常 信置可吼
Gregory Peters：投資者憧憬軟着陸 經濟衰退難避免
NFT潛能大 融合ESG更精彩
陸振球：META大規模回購 候回吐入市
陸振球：是時候買黃金抗通脹
林少陽：兩手準備 防港股加速調整
技術取勝：中電沿上升軌向好
李聲揚：金源爆升 業績佳兼有分拆概念
蔡金強：一年之計在於春
艾雲豪：「弱聯繫」成就創投大業
李順威：牛熊共舞回來了 2022苦楚難重現
劉思明：大巿整固 國策股候低吸
何啟聰：股價逆市回穩 騰訊購16261
瑞銀亞洲：短期博反彈 恒指牛68868
摩根大通亞洲：資金淨流入好倉 百度購25015
周顯：通脹影響 外圍賭注幾何級數增加
張佩儀：2023歐洲或陷溫和衰退 料現滯脹
王弼：美股已反映利好 趁大升套現
曾淵滄：通關概念股趁調整增持
湯文亮：香港的「水運」已經來了
陳永傑：全球經濟放緩 美加息溫和
廖偉強：樓市今年料「噴射式」上升
布少明：樓巿現「早春」 勢價量齊升
馬泰陽：全面通關加速樓市升勢
百老匯家族晉環單位放租 每呎逾60 如以意向價成功租出 料回報2.6厘
港島南岸兩新盤涉2000伙 擬今年推
長實：愛海頌劈價對新盤具啟示作用
買家追價3%至875萬購都會駅3房
觀塘流標商業地 市建局研增住宅元素
上水廣場增獎賞 迎全面通關
柏傲莊會所洋溢農莊風情
世宙呎價今年回升至1.45萬
儲蓄保「逼儲錢」 留意內部回報率
技術取勝：中電沿上升軌向好
【明報專訊】歐康維視升穿50周線（圖）
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