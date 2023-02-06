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溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：息率近見頂樓巿復常 信置可吼

【明報專訊】上周筆者指出恒指已甚為超買，雖然難以準確判斷出現調整的時間，但肯定風險正不斷累積。結果恒指上星期終現回吐，由1月27日的高位22,700點至上周五上午時段的低位21,459點計，跌幅達1241點。基於恒指已相繼跌破10天及20天移動平均線（分別位於22,008及21,683點），反映走勢轉差。

技術上，若短期港股未能重上20天線，有機會需要回補1月3至1月5日的兩個裂口，預示下方重要支持區域或為20,200至20,800點。除基本因素發展外，投資者應留意港股成交，假如機構性投資者持續沽貨，將不利港股後市表現。

市場焦點將轉至經濟表現

上周是央行黃金周，美國、歐洲及英國央行均舉行議息會議。篇幅所限，筆者會主力探討聯儲局的議息決定。議息結果公布前，部分投資者擔心鮑威爾言論或相對鷹派，結果會後聲明及鮑威爾的措辭均較預期溫和。

會後聲明提到，局方正在考慮未來的加息「空間」，而非上次會議時使用的「步伐」；而主席鮑威爾表示，正在討論再加息兩次便可暫停行動，兩者都被投資者認為是釋放鴿派訊號。基於預期加息步伐「slower but not longer」，估計市場焦點將由去年的「通脹及加息預期」，變更為「經濟及企業盈利憂慮」。未來除非通脹回落速度顯著不及預期，否則貨幣政策對股市的影響料將減少。

誠如筆者早前所分享，今年第二季後宏觀投資前景將趨向明朗。

在此之前，筆者對美股維持「中性」評級。因此，港股暫時難望受惠美股向好，內地經濟好轉仍是後市的主力利好因素；只是近月升幅顯著，短期回調將令走勢更為健康。

個股方面，上文提到利率或將見頂，加上香港經濟復常，料支持樓市表現，所以今個星期本欄會介紹以往曾多次分析的信和置業（0083）。過去筆者多集中分析其財務及盈收情况，今次就轉一轉角度，以集團過去及現時的重點項目入手，令大家更了解信置。集團多年來與與政府及本地社區緊密合作，共同創建社區：

屯門：於第一代衛星城市屯門建構屯門市廣場，包括超過1900戶住戶的私人屋苑和新界西北部最大型的購物商場

西九龍：建構奧海城、柏景灣、帝柏海灣及帝峯．皇殿等項目，以及建設相連旺角行人天橋系統，把西九龍打造成為住宅、商業及娛樂綜合中心

灣仔：致力參與灣仔區重建項目，建設住宅項目囍滙，並將利東街打造為滙聚食肆、特色店舖的步行街，連同集團於區內的服務式住宅及辦公室等項目，為社區注入新元素。

信置積極佈局黃竹坑可憧憬

從以往項目可見，集團善於發展及改造不同區域，集團現時積極推進黃竹坑項目，前景值得憧憬。自從港鐵南港島線通車後，黃竹坑正逐步轉型為香港一個重要的商貿區，而信置亦早已作出部署，於區內擁有多元化物業組合，包括酒店 （香港首間富麗敦酒店 Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong），甲級商業綜合項目（Landmark South）以及兩個住宅項目（港島南岸二期及四期），未來將可充份把握港島南區的發展機遇。

考慮到科技股已顯著揚升，短期回報及風險比率未必吸引，各位戰可以留意其他傳統股的投資機會，例如今次推介的信和置業。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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