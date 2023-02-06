安柏雷志海：外圍因素拖累 港股料續回吐

美國國防部上周在西北部蒙大拿州上空偵測到來自中國的疑似間諜氣球後，國務卿布林肯於周六與中共中央外事辦主任王毅通電話，指中方的行為不負責任，稱這個時候已不適合訪問北京，不利於兩國準備進行的實質討論，但他仍希望在條件允許時盡快訪華。王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，中方不接受任何無端的臆測和炒作。外交部早前已回應，指有關設備是來自中國民用飛艇，用於氣象等科研，受西風帶影響及自身控制力有限，嚴重偏離預定航線；中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，將繼續同美方保持溝通，妥善處理意外。

雷志海上周六在專訪中指出，中國監察氣球是次在美國敏感的軍事設施之上空出現，從普通人的角度去考量，由於中美兩國都是世界經濟及軍事大國，即使不會表明互相監察，但即使真的這樣做，也不需要太過訝異：「我記得在2002年1月曾披露的一宗中美外交事件，美國情報部門在一架已訂作為時任國家主席江澤民行政專機上安裝的監控儀器，被中國國安部門發覺，該客機後來轉為普通民航用途，所以我相信作為大國之間的攻防，這些動作是不會少的，故此我認為這次亦不是石破天驚、沒法想像的事」。

中國復常屬今年主題 料恒指年內見26000點

另外，在本港上周五晚上，美國官方亦公布今年1月非農就業職位增長51.7萬個，遠高於分析師預期的18.5萬個，並較去年12月向上修訂至26萬個按月增長近1倍，雷志海分析，該強勁就業數據料增加聯儲局繼續加息的壓力，連同上述「氣球事件」，料恒指上周下跌1028點或4.53%後，本周將出現進一步調整：「恒指去年10月31日從低位14597點回升，至上月下旬勁升逾五成，即使近日出現回吐，若投資者是在去年10月底至11月底買貨、即在是次升市早期已上車的話，目前閒閒地亦袋住三、四成利潤，既然市場目前不明朗因素增加，他們決定把利潤袋啲落袋絕對是理所當然的事，這便會為港股帶來進一步調整的壓力」

「氣球事件」或成調整藉口

不過，雷志海估計，中美兩國均希望淡化是次「氣球事件」，料在事件妥善處理後，布林肯短期內便會訪華，故此事件即使為港股帶來短期獲利回吐的藉口，但無改今年反覆向上的主旋律，他去年底已預測今年恒指可升至26000點，現仍維持此預測：「我認為今次是一個好的窗口讓大市獲利回吐，但今年整體仍然維持向上的趨勢，年內上試26000點是一個合理的反彈區間，最主要的原因是中國近月已優化疫情防控政策、重啟經濟，很明顯這是不會走回頭路的，將成為貫徹全年的投資主題」。

雖然雷志海認為，恒指今年仍會大漲小回，但他認為亦要慎選板塊，例如早前市場憧憬內地監管當局將會大幅放寬網上遊戲審批而熱炒相關股份，他相信這不符合國策大方向：「我覺得相關監管只會略為放鬆，不會出現U turn(急轉彎)，市場不應該對此太樂觀」。

另外，雷志海指出，美國聯儲局主席鮑威爾近日表明今年不會減息，甚至有空間繼續加息，但市場卻相信當局今年內會開始減息，可謂市場正與聯儲局對賭，而他覺得，市場估錯的機會較大，原因是美國經濟及通脹具備韌性，而且中國重啟經濟亦會增加環球商品及能源需求，聯儲局今年不減息的機會很大。

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