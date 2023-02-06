兆科首隻自主研發產品 有望明年初獲批推出

集團主席兼行政總裁李小羿上周五與傳媒會面時指出，視這為開發眼科器械產品線的開始，幫助建立品牌。在眼科藥方面，他預期用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠會獲批在內地推出，成為集團首隻自主研發產品面世。

推熱敷眼罩 助建品牌與客互動

首席業務官兼首席財務官馮新彥指出，熱敷眼罩產品可視為眼科器械產品線，自去年8月推出，雖然現階段銷售不多，但是有助公司建立品牌及與消費者互動。最近取得TONO-i青光眼便攜式眼壓計，則主要在集團開發青光眼用藥同時，同時發展相關診斷器械，與現有業務並無衝突。

李小羿補充，現時去確診青光眼，很多時需要到診所用器材去做診斷，但是到發現時已太遲，期望新的眼壓計產品，幫助病人監察眼壓情况，盡早治療。

已建約50人銷售團隊

雖然距離兆科產品推出市場仍有一段日子，但馮新彥稱集團已建立基本銷售團隊架構約40至50人，在推出產品前先與醫生互動甚至對公眾做好眼科教育，並部署在今年內加強團隊，料規模上會較目前倍增。根據該集團管理層去年的說法，環孢素A眼凝膠的新藥上市申請在2023年之內獲批，李小羿稱：「該產品最終有望在明年初獲批推出市場，成為集團首隻自主研發的產品。」

另集團與美國Vyluma合作，發展控制兒童近視加深的低濃度阿托品NVK002方面，他料若完成測試、審批及註冊，產品可望在2024年初至2025年尾推出。