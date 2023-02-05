稅務抵免擴適用車款 Tesla Model Y在美加價

上月中Model Y曾減價近兩成

美國《通脹削減法案》在1月1日起，對電動車買家提供的7500美元稅務抵免，房車等小型汽車享用稅務優惠的車價上限為5.5萬美元，特斯拉上月中將Model Y售價急減近兩成至5.299萬美元，以符合要求，及後微升至5.349萬美元。上周五當局擴大SUV適用標準，將Model Y等特徵類近的跨界車納入範圍，稅務抵免的售價上限即提升至8萬美元。特斯拉昨日同時將高性能版本售價，亦提升1000美元至5.799萬美元。

高性能版本售價升至5.799萬美元

上月特斯拉下調各款車款售價，Model 3僅下調6%，減幅低於定位相近的Model Y，帶動Model 3存貨在減價後增加，Model Y加價後有助提升兩者的價格定位分別。此外，特斯拉行政總裁馬斯克上月亦提到，首輪減價後帶動當月訂單達產量兩倍，強勁需求促使他們小幅提高Model Y售價。