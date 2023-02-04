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2023年2月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
蘋果亞馬遜Alphabet季績同遜預期 美經濟放緩 龍頭科技股盈利轉淡
阿里京東美團跌逾2% 累港股挫297點
港拆息連跌10日 與美息差16年最闊
匯豐：儲局3月料加息0.25厘 美元續波動
內房貸款餘額53萬億僅升1.5%
內地下周一恢復赴澳門團隊遊
去年零售跌0.9% 業界：通關改善微 內地客未明顯增 兩至三成商戶稱生意仍弱
德勤：逾四成內地受訪者減奢侈品消費
小股東：TVB無回應 擬邀主要股東加盟
渣打內地設證券公司 獲中證監核准
UNIQLO母企迅銷 股份1拆3下月生效
疫情累玖紙發盈警 料中期轉蝕最多14.5億
美就業勁 非農新職51.7萬超預期 1月失業率3.4% 53年新低
星巴克收入升8% 內地同店銷售挫
墨西哥外長：料Tesla快宣布當地建廠
徐小明任亞視CEO 童星出身從事影視64年
花旗客初一豪派電子利市 六成派至少百元
MOUNT NICHOLSON蝕1.6億 爆疫後最傷 4房大宅賣3.9億 「新香港人」沽貨離場
CCL逼近160點 按周升0.6%創兩個月高
新世界唐人新村兩地申建住宅涉5601伙
NOVO LAND 2A期 獲批預售涉929伙
全面通關效應 新地15商場人流料升15%
陸振球：銀行估價改善 減買樓撻訂風險
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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