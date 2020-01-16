CCL逼近160點 按周升0.6%創兩個月高

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新春後樓市進入季節性旺市，加上美國放緩加息步伐，現時CCL距離短期目標160點，僅相差1.25點或0.79%。另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報159.13點，按周升0.63%；CCL（中小型單位）報157.58點，按周升0.71%，上述兩項指數齊創10周新高；惟CCL（大型單位）報164.62點，按周跌0.13%。

YOHO TOWN兩個月賣貴6%

此外，本港和內地下周一將全面通關，元朗本月首兩天已錄約10宗二手成交。利嘉閣高級分區董事黃永全表示，區內指標屋苑YOHO TOWN本月錄約5宗成交，為上月全月11宗的45%，其中第1座中層G室，實用面積393方呎2房戶，原業主減價38萬或5.9%後，以602萬元易手、實呎1.53萬元；原業主2003年以110.55萬元購入，帳面賺逾491萬元或4.4倍。

值得留意，YOHO TOWN同類393方呎2房戶，去年底最低成交價為566萬元，即上述新成交價比兩個月前賣貴6%。

泓景臺2房848萬沽 本月首宗成交

將軍澳天晉II 本月亦開齋，中原高級分區營業董事柯勇指出，屋苑第1A座高層A室，實用面積551方呎2房戶，以1038萬元易手、實呎1.88萬元；原業主2013年以624萬元購入，帳面賺414萬元或66%。

另外，利嘉閣高級聯席市務董事郭永峰表示，西九四小龍之一荔枝角泓景臺，亦錄本月首宗成交，位於第3座高層F室，實用面積477方呎2房戶，成交價848萬元、實呎1.77萬元；原業主2002年217萬元一手買入，帳面賺631萬元或2.9倍。