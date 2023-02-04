內房貸款餘額53萬億僅升1.5%

房產開發貸款餘額增3.7%

截至2022年末，房地產開發貸款餘額12.69萬億元，按年增長3.7%，增速比第三季度末高1.5個百分點，比2021年末高2.8個百分點。個人住房貸款餘額38.8萬億元，按年增長1.2%，增速比上年末低10個百分點。

此外，住戶經營性貸款增速繼續回升，住戶消費貸款增速回落。截至2022年末，本外幣住戶貸款餘額74.94萬億元，按年增長5.4%，增速比第三季度末低1.8個百分點，比2021年末低7.1個百分點；全年增加3.83萬億元，按年少增4.09萬億元。

截至2022年末，本外幣住戶經營性貸款餘額18.9萬億元，按年增長16.5%，比第三季度末高0.4個百分點，比2021年末低2.6個百分點；全年增加2.68萬億元，按年多增793億元。不含個人住房貸款的住戶消費性貸款餘額17.25萬億元，按年增長4.1%，增速比第三季度末低1.3個百分點，比上年末低5.4個百分點；全年增加6755億元，按年少增7646億元。