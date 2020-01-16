經濟

香港地產

NOVO LAND 2B期批預售涉729伙

【明報專訊】市場憧憬美國加息周期已近尾聲，多家發展商加快推盤步伐。新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND 2B期即將展開銷售部署，料成該集團兔年頭炮新盤。新地副董事總經理雷霆表示，項目已獲批預售，未來兩周將陸續上載樓書、開放示範單位，並有機會本月底前開售。

雷霆表示，NOVO LAND 1期去年開售銷情火熱，2期位置亦比1期有優勢，並認為美國聯儲局加息步伐已放緩，息口漸見頂，本港樓市因加息所造成的壓力漸消，加上留意到近月二手樓價有所回升，一手交投亦開始活躍，料整體樓價將有5％至10％升幅。

新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND 2B期涉729伙，當中1房及2房戶佔近九成，其餘單位涵蓋3房至4房戶型。他續稱，項目的2A期亦正待批預售，有機會緊接項目第2B期推出，兩期共涉逾1500伙。資料顯示，NOVO LAND 2B期預計關鍵日期為明年5月中，樓花期約16個月。

另外，嘉華（0173）、會德豐、中海外（0688）合作，位於啟德跑道區的啟德海灣1，亦有機會本月登場。

啟德海灣1或本月推 兩房佔六成

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目展銷廳已準備就緒，設於北角嘉華國際中心，將設5個示範單位，發展商會持續關注政府政策，為樓盤推售作「動態部署」。項目涉1017伙，標準戶型涵蓋1房至3房，當中2房戶佔約六成，預計關鍵日期為2024年11月底，樓花期約22個月。

另外，會德豐地產主席梁志堅表示，通關效應下，料本港經濟、樓市將於3個月後蓬勃起來，有信心今年全年樓價升7%至8%。

會德豐今年擬推6盤涉逾3000伙

推盤方面，會德豐地產常務董事黃光耀指出，今年擬推6個新盤涉逾3000伙，頭炮為樓花期約17個月的藍田KOKO ROSSO涉392伙；上半年擬推售新盤，還包括啟德跑道區承豐道19號第1期、將軍澳日出康城12期第1期、啟德跑道區MIAMI QUAY II。

新春氣氛漸退，本月首兩天整體新盤市場錄約30宗成交。華懋旗下西半山大學閣，售出第1座10樓A室，實用面積1584方呎、為3房1套間隔，連車位以8080萬元售出、實呎5.1萬元；項目本月暫錄2宗成交，吸金1.67億元。

相關字詞﹕兔年頭炮新盤 梁志堅 會德豐 大學閣 啟德海灣1 NOVO LAND2B期

上 / 下一篇新聞

儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟
澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%
科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
12月汽車商品進出口額 按年升一成
12月汽車商品進出口額 按年升一成
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
植耀輝：內地車股只選龍頭
植耀輝：內地車股只選龍頭
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
技術取勝：錦欣生殖上試8元
技術取勝：錦欣生殖上試8元
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
周顯：發展商寧加佣不減價
周顯：發展商寧加佣不減價
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
湯文亮：細價樓大跌有因
湯文亮：細價樓大跌有因
弱日圓或谷起日本房產泡沫
弱日圓或谷起日本房產泡沫
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%