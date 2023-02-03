3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對

第一集團長沙灣道地盤申改劃

資料顯示，申請地點位於長沙灣道924至926號，以及長沙灣道916至922號，前者地盤面積約1.2萬方呎，現坐落於「其他指定用途」註明「商貿（2）」，申請人擬以不多於14.4倍發展，興建1幢29層高的商廈，總樓面約17.28萬方呎，較舊發展方案多數百方呎。至於後者地盤面積約9600方呎，同樣以不多於14.4倍發展，興建1幢29層高商廈，總樓面約13.82萬方呎，較舊發展方案12.92萬方呎樓面，增加約9000方呎或7%。

另新世界（0017）持有的觀塘鴻圖道KOHO，去年9月向城規會放寬地積比率限制，由現時的12倍，增加20%至14.4倍，擬重建1幢29層高商廈，總樓面約28.8萬方呎。該申請亦於今日城規會審理，該署不反對有關申請，料可過關。