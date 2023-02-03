3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對

【明報專訊】近年多家發展商積極申請將工廈改劃為商廈，城規會今日將審理3宗活化工廈個案，據規劃署文件顯示，3宗申請均不反對其改劃，重建後將提供近60萬方呎的商業樓面。主力發展商廈的第一集團，早前就長沙灣道兩個工廈地盤，向城規會提交改劃申請，擬建兩幢商廈，預計提供31.1萬方呎，今日將在城規會審理。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲通過。
第一集團長沙灣道地盤申改劃
資料顯示，申請地點位於長沙灣道924至926號，以及長沙灣道916至922號，前者地盤面積約1.2萬方呎，現坐落於「其他指定用途」註明「商貿（2）」，申請人擬以不多於14.4倍發展，興建1幢29層高的商廈，總樓面約17.28萬方呎，較舊發展方案多數百方呎。至於後者地盤面積約9600方呎，同樣以不多於14.4倍發展，興建1幢29層高商廈，總樓面約13.82萬方呎，較舊發展方案12.92萬方呎樓面，增加約9000方呎或7%。
另新世界（0017）持有的觀塘鴻圖道KOHO，去年9月向城規會放寬地積比率限制，由現時的12倍，增加20%至14.4倍，擬重建1幢29層高商廈，總樓面約28.8萬方呎。該申請亦於今日城規會審理，該署不反對有關申請，料可過關。