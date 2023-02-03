觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬

資料顯示，上述商舖登記買家為耀成國際拓展有限公司，公司董事分別為盧芝蘭及呂肇頴，二人與永豐金融集團要員姓名相同，料為該集團購入。外界估計，該集團購入作長線投資用途。商舖原業主為「小巴大王」馬亞木家族等，透過富林財務有限公司持有，該公司2000年12月以930萬元購入，持貨約22年，帳面大賺約8670萬元離場，物業期內升值9倍。

凱施前大圍舖8000萬易手

另遭提出清盤呈請的凱施餅店，曾持有的大圍金禧花園地下9號舖，面積約1349方呎，資料顯示，商舖上月下旬由財務公司接管，並以8000萬元售出，即呎價約5.93萬元。

據悉，商舖由莎莎化妝品或有關人士租用，月租約25.5萬元，租金回報約3.8厘。凱施餅店相關人士2013年1月8500萬元買入，以現時成交價計，商舖10年貶值500萬元或約5.9%。

此外，由宏基資本（2288）持有黃竹坑道23號宏基匯計劃拆售，美聯商業營業董事關偉豪表示，項目樓高27層，2至5樓為零售用途，6至29樓則為寫字樓用途、單位面積由747至6187方呎，適合不同行業進駐。

宏基匯擬拆售 中層呎價1.3萬起

據悉，物業中層單位的意向呎價約1.3萬元起。資料顯示，宏基資本2017年以約14.8億元購入黃竹坑標達中心全幢工廈，地盤面積約7148方呎，2015年底完成補地價，涉1047萬元。