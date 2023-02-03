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經濟
2023年2月3日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
12月汽車商品進出口額 按年升一成
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
植耀輝：內地車股只選龍頭
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
技術取勝：錦欣生殖上試8元
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
周顯：發展商寧加佣不減價
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
湯文亮：細價樓大跌有因
弱日圓或谷起日本房產泡沫
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
NOVO LAND 2B期批預售涉729伙
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%
技術取勝：錦欣生殖上試8元
【明報專訊】金山軟件短線30元整固（圖）
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