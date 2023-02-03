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Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成

【明報專訊】Facebook母企Meta（美：META）第四季收入按年跌4%至322億美元，雖連續3季收入減少，但高於預期。Meta預計，今年首季收入可達285億美元，高於分析師平均預期。倘若預測準確，將超越2021年首季蘋果收緊私隱政策前的收入水平，預示Meta開始扭轉頹勢。

朱克伯格暗示或續裁員

行政總裁朱克伯格強調，2023年將會是「效率之年」，暗示在11月裁員13%後，未來可能繼續裁員。他說，現正專注於精簡架構，去除部分中層管理人員，以提升決策效率。他又強調，Meta將增加使用人工智能（AI）工具，以提升經營效率，未來將設法提升生產力及成本結構。Meta將今年開支預測下調50億美元，預料將不多於950億美元，另將加碼回購價值400億美元的股票，刺激股價在周三盤後急升20%，亦刺激昨午夜前股價升逾兩成，帶動科技股集體向上，納指午夜前升3%，標普500指數升1.5%，升至4180點左右的5個月高位。

彭博社的分析指出，朱克伯格此前將焦點投放在極為長遠的元宇宙願景，如今終於聚焦於一些切身問題，包括如何利用AI向用戶推送關聯視頻，並提升通訊軟件的收入等。朱克伯格表示，FB和Instagram（IG）平台向用戶展示愈來愈多人工智能系統推薦的內容，例如用於抗衡TikTok的短視頻功能Reels，過去一年在FB和IG播放量增加超過1倍，未來要克服的障礙，是提高Reels的貨幣化效率。他預期Reels在今年底至明年初達至收支平衡，其後可望實現盈利。

蜆殼賺近400億美元新高

此外，Meta也透過AI提升廣告自動化，減少以用戶個人數據來投放定向廣告，以抵消蘋果收緊私隱政策後對廣告業務的影響。Meta旗艦軟件FB的每日活躍用戶人數在第四季首次突破20億大關，按年增長4%。Meta全部軟件的每日活躍用戶人數達29.6億，按年增長5%。不過Meta第四季利潤仍按年跌55%至47億美元，主要由於期內裁減逾一成職位等帶來的42億美元重組開支。

此外，美國電動車製造商Rivian（美：RIVN）將裁員6%，涉及約800人，以爭取實現盈利，該公司股價早段升逾一成。受惠於能源價格飈升，石油巨頭蜆殼（英：SHEL）公布，2022年利潤接近400億美元創新高，按年增長達1倍，股價午夜前跌1%。

（綜合報道）

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