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歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭

【明報專訊】英倫銀行及歐洲央行昨晚相繼宣布繼續加息半厘，以遏抑通脹。不過英倫銀行的最新聲明，刪除了此前「強而有力」應對通脹的措辭，而歐洲央行則表明將在下次3月的議息會議再加息半厘，繼而再評估貨幣政策的後續路徑。兩家央行的取態，被市場人士解讀為加息周期接近完成。歐元兌美元昨晚回落至1.09水平，跌幅達0.8%。英鎊兌美元昨晚亦跌至1.2265左右，跌幅達0.9%。英鎊兌港元在9.6左右徘徊。

英倫銀行昨將基準利率，由3.5厘上調至4厘，是2008年以來最高。英倫銀行9名委員當中，7人支持加息半厘，另有兩人支持維持利率不變，符合市場預期。英倫銀行按照市場隱含路徑得出的模擬預測，估計基準利率將在2023年中升至4.5厘左右，並在3年左右回落至略高於3.25厘。

歐稱下月加息半厘後再評估

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，官員已看到「通脹出現轉機的初步迹象」。與英倫銀行的2%通脹目標相比，英國12月通脹率按年升幅仍達10.7%。不過英倫銀行形容，英國在內的許多發達經濟體的通脹可能已經見頂。此外，英倫銀行對英國經濟衰退的預期，亦較此前預測溫和。最新預期，今年第一季開始將出現5季的輕微衰退。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的G-10貨幣研究主管Valentin Marinov指出，英倫銀行的措辭，進一步表明未來不會激進加息，市場視此為「鴿派的加息」，因此對英鎊的支持減弱。貨幣市場下調了對英倫銀行利率峰值的押注。交易員最新預期，英倫銀行最多加息至4.35厘，議息前預期為4.4厘。

歐洲央行昨亦將3大關鍵利率上調半厘，隔夜存款利率上調至2.5厘，主要再融資利率上調至3厘，邊際貸款利率上調至3.25厘，並預告至少在3月再加息半厘。市場人士指出，聲明內容有別於歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在12月的發布會暗示，仍會在一段時間內，繼續加息半厘。

歐縮APP投資組合規模

此外，歐洲央行重申資產購買計劃（APP）的債券投資組合縮減措施。由明年3月起，歐洲央行不會將到期證券的全部本金進行再投資，令APP的投資組合規模，以有節制和可預測的速度減少，預計在明年第二季度末前，平均每月下降150億歐元。第二季後的縮減步伐，將在稍後確定。

（綜合報道）

[國際金融]

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