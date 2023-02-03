蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷

【明報專訊】內地電動車減價戰打響。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）今年1月在內地市場發起減價攻勢推高銷量後，內地電動車自主品牌亦跟隨減價，小鵬汽車（9868）率先減價應戰，至今連堅稱「絕不減價」的蔚來汽車（9866）亦加入減價行列。據內媒報道 ，蔚來低調推減價促銷活動， 蔚來從2月1日開始針對2022款ES6和ES8進行降價，幅度最高超過10萬元（人民幣，下 同），ES7亦有一定的優惠幅度。蔚來昨日收報92.3港元，全日跌5.3％。
減幅最高逾10萬人幣
蔚來其後承認減價消息，指本次是針對小量展車、庫存車給予優惠政策，包括蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型。蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。內媒引述蔚來銷售員透露，從未有見過如此大的優惠幅度，又形容促銷方案是史無前例。與其他車款不同，是次蔚來減價促銷活動十分低調， 在其官網及其他官方渠道均未有促銷公告。
此外，五菱汽車（0305）亦宣布減價，截至3月底，旗下宏光MINIEV的起售價調減至2.98萬元，減幅達9.1％。
五菱汽車亦減價9.1%
至於同屬造車新勢力的小鵬汽車於上月官方宣布減價，G3i、P5及P7三系列車款零售價介乎14.89萬元至24.99萬元，減價幅度介乎2萬至3.6萬元，減幅逾一成。