高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價

高盛指出，港銀在今次加息周期中股價已經跑贏恒指，估值在去年第四季之前仍然受壓，由於股價仍低於周期中期估值，料部分股價有望進一步升值。去年美國加息425個基點，料今年將再加息75個基點，並由今年下半年或明年開始減息。港銀從加息中受益，但同時在融資成本上帶來壓力。高盛估計，港銀今年淨息差仍會顯著受益，明年保持穩定，並於2025年下降。

籲「賣出」恒生 匯控維持「買入」

高盛列出4個原因下調恒生評級，當中包括其估值不具吸引力，尤其是相對於同業中銀香港、新會計準則《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）令公司非利息收入增長遇阻、較低的資金緩衝減低要求資本密集的增長機會，以及資產負債側重按揭貸款在加息環境面臨更大壓力。

此外，大摩亦唱淡恒生，估計恒生股價在未來30日將跑輸大市，機會率達70%至80%，目標價設為128.3元。大摩認為，內地房地產信貸損失預期於去年下半年仍然增加，以及財富業務收入減少，料將公布的業績可能拖累股價。另外，最近1個月拆息下跌，由金管局公布的12月數據疲弱，預示今年開局較差。