科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%

明報記者 蔡穎霖

大市成交連跌4日，由上日的1555.74億元，再度縮減至1400.51億元。滬港通交投亦見減少，昨天錄得16.31億元北水淨流出，連沽第4日；但淨賣出規模較周三的20.29億元再一步縮減。北向南水則連續第17個交易日淨買入A股，但規模較周三減六成至26.94億元人民幣。

北水沽建行美團騰訊 買入理想

昨天遭北水淨沽最多的是建行（0939），錄得5.5億元淨流走；其次為美團（3690）的淨沽出3.4億元，拖累股價跌1.9%至176.6元。此外，北水昨天淨沽出2.45億元騰訊（0700），不但拖累股價跌0.5%至383元，更是連續第3日遭北水淨沽出。理想汽車（2015）是北水淨買入最多個股，錄得1.55億元淨流入，收報105.9元，升1.9%。

碧服成表現最差藍籌 收跌6%

大型科技股午後走弱，「ATM」齊跌，阿里巴巴（9988）跌0.9%，收報109元；商湯（0020）跌7.1%，蔚來汽車（9866）跌5.3%。百度集團（9888）則受惠於貝萊德（BlackRock）增持消息，刺激股價逆市升5%至151.5元，為表現最好藍籌。而碧桂園服務（6098）則是表現最差藍籌，昨天收跌6%，收報20.4元。

餐飲股延續跌勢 海底撈跌3.3%

炒作復常的餐飲股延續跌勢，海底撈（6862）跌3.3%，九毛九（9922）跌3.6%，呷哺呷哺（ 0520）跌3.4%。金融板塊亦受壓，中銀香港（2388）跌2.6%，平保（2318）跌2%，友邦（1299）跌1.8%。