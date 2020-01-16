經濟

科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%

【明報專訊】美國聯儲局一如預期加息0.25厘，市場憧憬加息周期迎來尾聲，周三（1日）納指上漲2%，帶動對息口敏感的科網股早段向上，惟午後見回吐，拖累大市由升轉跌；恒指昨天先揚後挫，收市跌113點或0.5%至21,958點，失守22,000點關口。國指同樣向下，跌54點或0.7%；科指全日收報4696點，微升不足1點。

明報記者 蔡穎霖

大市成交連跌4日，由上日的1555.74億元，再度縮減至1400.51億元。滬港通交投亦見減少，昨天錄得16.31億元北水淨流出，連沽第4日；但淨賣出規模較周三的20.29億元再一步縮減。北向南水則連續第17個交易日淨買入A股，但規模較周三減六成至26.94億元人民幣。

北水沽建行美團騰訊 買入理想

昨天遭北水淨沽最多的是建行（0939），錄得5.5億元淨流走；其次為美團（3690）的淨沽出3.4億元，拖累股價跌1.9%至176.6元。此外，北水昨天淨沽出2.45億元騰訊（0700），不但拖累股價跌0.5%至383元，更是連續第3日遭北水淨沽出。理想汽車（2015）是北水淨買入最多個股，錄得1.55億元淨流入，收報105.9元，升1.9%。

碧服成表現最差藍籌 收跌6%

大型科技股午後走弱，「ATM」齊跌，阿里巴巴（9988）跌0.9%，收報109元；商湯（0020）跌7.1%，蔚來汽車（9866）跌5.3%。百度集團（9888）則受惠於貝萊德（BlackRock）增持消息，刺激股價逆市升5%至151.5元，為表現最好藍籌。而碧桂園服務（6098）則是表現最差藍籌，昨天收跌6%，收報20.4元。

餐飲股延續跌勢 海底撈跌3.3%

炒作復常的餐飲股延續跌勢，海底撈（6862）跌3.3%，九毛九（9922）跌3.6%，呷哺呷哺（ 0520）跌3.4%。金融板塊亦受壓，中銀香港（2388）跌2.6%，平保（2318）跌2%，友邦（1299）跌1.8%。

上 / 下一篇新聞

儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟
澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
12月汽車商品進出口額 按年升一成
12月汽車商品進出口額 按年升一成
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
植耀輝：內地車股只選龍頭
植耀輝：內地車股只選龍頭
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
技術取勝：錦欣生殖上試8元
技術取勝：錦欣生殖上試8元
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
周顯：發展商寧加佣不減價
周顯：發展商寧加佣不減價
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
湯文亮：細價樓大跌有因
湯文亮：細價樓大跌有因
弱日圓或谷起日本房產泡沫
弱日圓或谷起日本房產泡沫
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
NOVO LAND 2B期批預售涉729伙
NOVO LAND 2B期批預售涉729伙
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%