經濟

金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統

【明報專訊】金發局就在港建構有利於自願碳市場發展的生態系統發表報告，指全球自願碳市場面臨挑戰，對此提出多項有利在港發展自願碳市場的主要考慮因素，希望有助香港發展自願碳市場。

2027年全球市場料1334億

金發局今次報告名為《碳中和之路：香港把握碳市場機遇的角色》，分析碳市場中香港的優勢。金發局主席李律仁表示，雖然自願碳市場仍處起步階段，但預料2027年全球自願碳市場總值將達171億美元（約1334億港元）。他認為，憑其毗鄰中國內地和東南亞市場的優勢，以及與環球投資者的往來，香港促進國際及內地自願碳市場雙向投資。

李律仁又提出，為確保自願碳市場能在香港高效運作，本港需建立一個具備明確監管機制的生態系統。有關當局及監管機構應透過與行業諮詢協商，制定碳信用額的資產分類，以及探討其相關制度能如何適用於現有框架。

該份報告提出全球自願碳市場在一手及二手市場層面均面對不同挑戰，一手市場的困難在於註冊時間和審批碳信用額的過程太長，以及註冊成本太高；二手市場交易的挑戰在於缺乏透明度、碳信用額雙重計算，以及缺乏流通量和高質量碳信用額供應。

稱發展自願碳市場港擁5優勢

報告認為本港發展自願碳市場的5項有利條件，包括接納符合國際標準的碳信用額、以技術解決方案提高交易機制效能、促進標準制定者和註冊認證機構來香港開展業務，以吸引優質碳項目和資產擁有者、呼籲更多金融服務業和政府支持，以及建構完善的生態系統。

相關字詞﹕李律仁 碳信用 碳市場 金發局

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