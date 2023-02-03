經濟

澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟

【明報專訊】澳門濠賭股隨着免檢通關措施實施，訪澳遊客數目及博彩收入初見起色，不旋踵傳出澳門當局擬按法規對博彩中介人佣金徵收5%稅項。按估計今月殺數1億（澳門元，下同）而言，料需繳納250萬元稅項。

業界指出，沒有過往分成，同時又要按月繳款，將進一步為業界帶來壓力。近期走勢轉強的濠賭股，股價表現隨之回軟。

已無博企分成 中介人進一步受打擊

隨着新賭牌發出，及澳門當局因應博彩中介人業界訂立《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（下稱法律制度）規範。據《濠博新聞》表示，當局近日與博彩企業開會，提到要按有關法律制度條文，向中介人收取的佣金，按月徵收5%稅項。報道表示，農曆年黃金周貴賓博彩佔賭收不足一成，若估計今個月博彩中介轉碼數40億元計，中介人殺數約1億元，按所得佣金再計算5%稅率，即要繳稅250萬元。

由於博彩中介人已不能如過往可與博企分成，故所得會進一步減少。同時，因為博企股價累積升幅已大，因此昨日股價隨大市下跌，當中新濠國際（0200）跌幅最大，跌3.38%。

不過，大行普遍繼續看好濠賭股。匯豐發表報告指出，在農曆年檔期佔三分之一客源的香港賭客，平均下注2至3萬元，另因為金沙中國（1928）擁有較多酒店及新物業，因此其較為看好。

匯豐看好金沙中國擁較多酒店

另一大行富瑞相信，賭收即使未百分百回復至疫情前，但因為博企業界已轉向高毛利的中場發展，相信有助加快盈利。世邦魏理仕（CBRE）更估計，高毛利的中場博彩表現已回復至五到七成，首季已推動濠賭股錄得正現金流。

相關字詞﹕全沙中國 新濠國際

上 / 下一篇新聞

儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
小米汽車設計外泄 促供應商賠百萬
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
金發局倡港拓自願碳市場 建生態系統
科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%
科網股拖累 恒指失守22000點 受貝萊德增持帶動 百度逆市升5%
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
高盛降淨息差預測 下調港銀投資評級目標價
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
美匯曾跌至近100 比特幣見半年高
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股
12月汽車商品進出口額 按年升一成
12月汽車商品進出口額 按年升一成
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
長城汽車發盈喜 料去年多賺23%
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
匯聯金融小股東 斥港交所「以殺戮為樂」
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
歐英加息半厘 憧憬息口近見頂 英倫銀行刪「強而有力」抗通脹措辭
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
Meta收入勝預期 股價早段升逾兩成
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
張兆聰：內地二手樓回暖 中介貝殼或破位
植耀輝：內地車股只選龍頭
植耀輝：內地車股只選龍頭
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
方保僑：網銀轉錯帳可要求撤銷交易
技術取勝：錦欣生殖上試8元
技術取勝：錦欣生殖上試8元
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
盧駿匡：恒指今次調整或跌至近20800點
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
劉思明：大市偏淡未見沽壓 板塊輪流炒
周顯：發展商寧加佣不減價
周顯：發展商寧加佣不減價
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
譚新強：反對Cancel China Culture 支持「馬來西亞華人」楊紫瓊競逐奥斯卡
湯文亮：細價樓大跌有因
湯文亮：細價樓大跌有因
弱日圓或谷起日本房產泡沫
弱日圓或谷起日本房產泡沫
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘巨無霸商業地流標 新地落空 市建局：將研適當方案 擬定未來發展路向
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
觀塘誕近億舖王 馬亞木等賺8670萬
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
3工廈申建60萬呎商廈 規劃署不反對
NOVO LAND 2B期批預售涉729伙
NOVO LAND 2B期批預售涉729伙
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
梁志堅：政府曾與業界溝通啟德建簡約公屋
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%
維港頌海景戶 售3528萬高叫價4%