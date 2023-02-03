經濟

鮑威爾：通脹開始放緩 料今年不減息

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期，在本月議息將加息幅度再降至0.25厘，聯邦基金利率區間升至4.5厘至4.75厘。作為通脹指標的美國個人消費支出物價指數（PCE），已連跌3個月至5%，市場更為關注日後聯儲局的加息取向，主席鮑威爾在議息後表示，通脹放緩（disinflationary）進程已經開始，不過當局仍需多數次（couple）加息，以達到適當利率水平。按目前經濟發展，鮑威爾料不會在今年開始減息，但他指「若見到通脹更快下跌，當然會反映在我們的決策上」。

市場較樂觀 料11月開始減息

聯儲局在今次議息聲明，首次表述通脹已一定程度放緩但仍維持高企，另外以未來加息的「程度（extent）」，取代上月聲明的「速度（pace）」。聲明指繼續加息是合適舉措、強調致力令通脹回到2%目標，生產消費溫和增長和就業強勁等表述，則與上次聲明相同。鮑威爾稱，目前聯儲局還需數個月數據才能確認通脹放緩，雖然部分領域通脹已開始放緩，但在住屋以外核心服務類支出還未見到收縮。雖然當局已累計加息4.5厘，但他認為仍未採取足夠緊縮的政策立場，因此預期還會加息數次。市場憂慮累計加息打擊經濟的效果將逐步浮現，他仍預期今年美國經濟將有正增長，只是幅度放緩。

市場對貨幣政策的預期，繼續較鮑威爾樂觀，利率期貨顯示，市場主要預期聯儲局3月再加息0.25厘，升至5厘，便會到達今輪加息的頂部，更預期在11月減息的機率達六成（見圖），至年底減至4.5厘或以下的機率有56.9%。鮑威爾記者會後，標指轉跌為升，收報4119點，上升1.05%。

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann預期，除非經濟活動低迷，聯儲局將在3月加息0.25厘，5月議息則因經濟放緩暫停。鮑威爾再次提及勞動力極度緊張並繼續失衡，認為勞動力市場緊張需大幅紓緩，聯儲局才會願意表明減息。目前市場對勞動市場情况避而不談，希望在今年開始減息，而DWS則預計要到明年初才會發生。

相關字詞﹕美國經濟 鮑威爾 通脹 加息 聯儲局

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