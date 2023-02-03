儲局加息0.25厘 大行維持P不變 1個月拆息低於H按封頂息 港銀資金成本降

明報記者 歐陽偉昉

最優惠利率現時主要影響實際按揭利率，雖然加P有助提高H按鎖息上限，但同時提高活期存款利率，不利活期存款豐厚的大型銀行淨息差。去年9月底聯儲局議息後，1個月港元拆息略為高於當時H按鎖息上限，加上美國通脹未見放緩仍會大幅加息，港元拆息料再有上行空間，推動港銀開始上調最優惠利率。去年11月和12月議息後，港元拆息更大幅高於當時H按鎖息水平。

不過，近期港元需求較強加上美國加息周期接近結束，令港元1個月拆息昨於美國議息後仍較H按鎖息上限明顯低約0.59厘，有關現象是去年9月港銀加息以來首見（見圖）。

港美息差15年高

星展：料吸引套息交易

雖然大行是次暫停加P，不過星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，大行下月或再加0.125厘或0.25厘才結束今次加息周期。雖然現時市場利息對按揭息差壓力不大，加P誘因不強，不過昨日1個月美元與港元拆息差，達2.04厘的逾15年高位，吸引買美元沽港元的套息交易，料港匯會再跌至7.85帶動資金流出港元，再推升港元拆息。

市場預期美國或在11月起減息（見另文），李若凡指美國通脹難降，就業數據不差，認為美國今年不會減息，同時港P今年亦不會下調。

中原按揭王美鳳：

料再加多一次P

中小銀行活期存款資金不如大行充裕，過去曾罕有地中小行不跟隨大行自行加P，提高按揭實際利率，昨日除五大行外，未見其他銀行公布最優惠利率變動。中原按揭董事總經理王美鳳認為，今次中小行維持不變的機率較大，它們近月傾向因應自身資金成本和按揭業務策略，在新做按揭定價作出調整，有意放慢業務的銀行會調升按息應對。

王美鳳認為，美國加息周期已接近尾聲，本港經濟及投資環境近期進一步向好，預料在市場資金維持充裕，本港加息周期或已接近完結，即使加P亦僅會再多一次。現時樓市氣氛回暖，大行按息不動，進一步帶來好消息，相信樓市已消化加息影響。