經濟
名人樓市論壇

香港地產

葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成

【明報專訊】隨着本港與內地免檢疫通關，過去數星期樓市有回暖迹象，香港黃金五十創辦人林奮強認為，本港經濟最大客戶來自內地，是次恢復與內地通關屬重大利好，料打工仔今年加薪理想，可帶動樓價上升5%至10%。另外，他強調，本港擁有背靠祖國、聯通國際及「一國兩制」獨特優勢，在當前國家防疫政策放寬的機遇下，全球對本港作為「超級聯繫人」需求殷切，故他十分支持政府「搶企業、搶人才」，並且在各方面大幅擴容，同時抓緊供求兩邊、「做大個餅」，料可構築繁榮關愛、全球羨慕的國際大都會。

林奮強在2002年任職瑞銀時曾非常看好本港樓市，他當時亦開始買入多個住宅，牢牢把握其後10多年樓市的升浪，不單是最佳地產分析員，亦把分析轉化為個人行動賺到可觀回報。在記者看來，本港2022年與2002年有不少相似之處，例如均曾出現經濟衰退、樓價及股市下跌，故很關心目前是否便類似2003年，跟着幾年迎來經濟繁榮、股樓齊升的美好光景？不過，美國現仍處於加息周期，聯邦基金利率料會加至5厘，美息去年起帶領港息緩慢向上，與20年前的零息環境並不相同。

本港薪金升幅與樓價變幅關連度高

記者周一（1月30日）趁林奮強在饒宗頤文化館開幕10周年的「香港前世今生」講座作講者之便，請教他對今年樓市的看法。他表示，美國是次加息周期料已接近尾聲，對本港樓市的負面影響已不及去年，而且根據過去數據，樓價最敏感的並非息口，而是居民收入增長，由於本港經濟最大客戶來自內地，隨着上月8日與內地開始恢復正常通關，料金融、零售、飲食及旅遊等行業從業員今年加薪幅度顯著，「經過近3年封關後，內地居民對本港產品及服務壓抑了大量需求（pent-up demand），這些需求估計會在今年釋放，故此今年的需求會高於疫情前的2019年，他們會使返過去3年未使的錢，帶動本港相關行業的打工仔薪酬上升，整體工資亦可望水漲船高，對樓市十分正面。」

林奮強指出，目前市場普遍預測本港樓價今年上升5%至10%，在今年打工仔加人工幅度理想的大前提下，他認為這是合理的預測，料可實現。

事實上，記者翻查政府統計處上月發表、題為《2012年至2022年就業人士平均薪金趨勢》專題文章，在2013年第二季至2019年第二季本港就業人士名義平均薪金指數按年升幅均高於3%，而期內中原城市指數亦由123.01點急升至190.48點，累積升幅達54.8%。隨着2019年6月出現社會事件，2020年首季亦爆發新冠疫情，該薪金指數由2019年第三季至去年第二季按年升幅一直低於3%，而期內中原城市指數亦轉為下跌約5%（見圖），可見兩者關連程度頗高，而該樓價指數去年下半年更受累加息而跌幅擴大至近15%。

內地放寬防疫

全球對港「超級聯繫人」需求殷切

林奮強在2011年離開瑞銀，創辦非牟利政策研究組織「香港黃金五十」，當時的核心信念之一是香港最美好的50年在面前、而非過去，建議港府在2011至2015年的「黃金5年」大幅增加土地供應，興建更多住宅、寫字樓、商場、醫院及學校，以滿足來自內地及全球對本港金融、教育、醫療、旅遊及其他專業服務的龐大需求。目前回看，他坦言，在2011年至2015年港府並沒有根據他的建議大幅擴容，故此很多原本屬於本港的商機流走至其他亞洲城市，「當年本港沒有興建更多的海港城，結果是內地各大城市湧現了萬象城，新加坡近年亦搶走了本港不少生意。」

不過，向前望的話，林奮強認為，香港的確是福地，憑着背靠祖國、聯通國際及「一國兩制」獨特優勢，目前趁着國家放寬防疫政策的機遇，全球對本港作為「超級聯繫人」需求殷切，故此亦擁有「take two」（第二次）的機會。他十分支持特區政府近月推出「搶企業、搶人才」的政策，並且在各方面均大幅擴容，同時抓緊供求兩邊、「做大個餅」，料可在這百年一遇的大變局中，構築繁榮關愛、全球羨慕的國際大都會。

指英國搵食艱難 料大量移民回流

雖然過去3年數以十萬港人移民至英國，亦是不利樓價的重要因素，但林奮強認為，影響僅屬短暫，原因是他預測這些港人大部分稍後便會回流：「本港在1980至1990年代也曾有數十萬人移民，跟着相當多已回流，原因是移民後搵食艱難，例如本港薪俸稅稅率只有一成多，而英國卻高達三成多，即每賺100元交稅後只有60多元落袋，而且英國購物要付增值稅20%，最後可以儲蓄的實在不多。我早年也曾在英國工作，當時便感覺被政府控制得很緊要，於是便決定回港發展，我相信不少人也會像我一樣計數，離開一段時間後便會回港工作。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
中證監啟動股票發行註冊制改革
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持