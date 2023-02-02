規劃署反對東成里申建3565伙住宅

申建住宅樓層高達44層

據規劃署文件顯示，南生圍大綱規劃指出，任何劃為未決定用途的發展區，在發展前需要進行全面規劃，而土木工程拓展處正就該處進行研究，地皮屬中短期公營房屋發展的潛在用地，擬議的發展或損害該一帶公營房屋的發展，故不支持其改劃申請。資料顯示，上述項目鄰近新地（0016）東成里項目，財團就項目申請改劃大樓高度最高達44層高，另有5.76萬方呎非住宅樓面，共約175萬方呎樓面，另項目亦提供逾11萬方呎私人休憩用地等。

城規會明日亦審理北角繼園街申請興建850個住宅單位，據規劃署文件，該署不反對其改劃，料可獲通過。上述申請地點位於新世界（0017）柏蔚山旁的地盤，有關申請主要是修訂項目西面範圍，申請人擬議作兩期發展，劃分為2A及2B期兩期發展，2A期擬建一幢28層高的住宅大樓，提供310伙，2B期發展則擬建4幢28層高的住宅大樓，提供約540伙。