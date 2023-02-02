經濟

香港地產

鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑

【明報專訊】近期樓市回勇，市場續有城中名人家族入市購買老牌豪宅，其中鄧鏡波家族成員，上月就以8200萬元購入中半山嘉富麗苑一個3房單位，成交價與2017年水平相若。

實呎3.5萬 平6年前同類價

資料顯示，中半山嘉富麗苑1座低層B室，實用2348方呎，3房1套間隔，連車位上月以8200萬元售出，實呎34,923元，與同座同面積低5層單位2017年同類成交價8150萬元相若，買家以WONG, SHAN KUK NICHOLAS作登記，與鄧鏡波外孫黃山谷名字相同，料為同一人，並以首置身分入市。原業主於1999年1月2380萬元購入，帳面獲利5820萬元或約2.4倍。

凱旋門3房3200萬易手

另外，美聯高級區域營業董事彭文浩表示，九龍站凱旋門1座中層D室，實用846方呎，屬3房1套連工人套間隔，以3200萬元售出，實呎37,825元。原業主於2007年8月斥資1108萬元購入，現帳面獲利2092萬元或近1.9倍。美聯物業首席聯席區域經理蘇振宇稱，西環寶翠園6座中層F室，實用1248方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價2950萬元成交，實呎23,638元。原業主2012年2100萬元購入，帳面獲利約850萬元或約40%。

相關字詞﹕豪宅成交 寶翠園 凱旋門 名人入市 嘉富麗苑 鄧鏡波

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