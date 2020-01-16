將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關

明報記者 林尚民

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳上月二手私人住宅及居屋成交量最終錄得357宗成交，較去年12月份的343宗按月增4%，並連續兩個月錄得超過300宗買賣，更創18個月新高，僅低於2021年7月全月的402宗交投。柯又稱，港鐵坑口站上蓋蔚藍灣畔上月價量齊升，全月錄11宗，按月升83%，平均實呎15,630元，升4.3%，其中位於1座中高層D室，實用849方呎，3房1套間隔，另設儲物房及工人套房，以1330萬元成交，實呎15,665元。原業主2014年965萬元購入，帳面獲利365萬元或38%。

荃灣190宗升五成 9個月新高

此外，中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣區上月份總成交量190宗，較去年12月的126宗升51%，創9個月新高，並以麗城花園錄20宗佔最多，更屬該屋苑9個月以來最旺，其中3期1座低層G室單位，實用742方呎，屬4房1套間隔，以598.8萬元沽出，做價回到2016年水平，實呎8070元。上述單位原業主於1991年以105.9萬元一手買入，帳面獲利492.9萬元或約4.7倍。

另沙田區上月亦有175宗二手買賣，按月升22%。美聯物業助理聯席董事翁凱傑稱，沙田第一城10座中層E室，實用451方呎，3房間隔，以563萬元售出，實呎12,483元，市場有傳，單位對落一層E室，曾發現腐屍，故成交價較一般單位低市價超過一成。不過，由於原業主早在1990年以約79萬元購入，故帳面仍獲利484萬元或6倍多。

上月整體物業登記4416宗 3個月新高

據美聯物業綜合土地註冊處資料顯示，上月整體物業買賣登記量共4416宗，較去年12月3565宗上升約23.9%，終止4連跌，創3個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，踏入2023年，內地與本港正式免檢疫通關，樓市氣氛持續好轉，無論一手抑或二手交投均見回暖，綜合美聯分行資料，35屋苑過去4周宗數合共369宗，按月上升約一成，料本月全港一二手買賣登記量將進一步攀升，並會帶動整體物業買賣登記量突破5000宗水平，屆時將創半年新高。