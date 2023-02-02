Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年2月2日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
【明報專訊】有人問，今年的股市怎樣？我說，上半年全面看好，下半年有待觀察。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
prev
next