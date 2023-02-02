身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富

【明報專訊】受沽空機構狙擊，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）失落亞洲首富寶座，被印度另一富豪、信實工業（Reliance Industries）創辦人安巴尼（Mukesh Ambani）取代。據福布斯估計，阿達尼的淨資產昨晚降至751億美元，在1天內大跌130億美元（約1014億港元）。自沽空報告在上周三發表以來，福布斯估計阿達尼的財富縮水超過500億美元（約3900億港元），使其在全球富豪榜排名降至第15。至於安巴尼的財富估值為838億美元，在全球富豪榜晉升至第9。
沽空機構上周三狙擊 7上市公司市值蒸發6630億
儘管阿達尼旗下Adani Enterprises，在阿聯酋王室等投資者支持下，周二按原定計劃完成價值25億美元配股集資行動，但仍未能穩住市場信心，Adani Enterprises股價昨暴跌28.45%。能源和基礎設施集團Adani Group的另外6家上市公司昨股價繼續下滑。根據《華爾街日報》數據，自沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周三向Adani Group發出沽空報告後，該集團的7家上市公司市值合共蒸發850億美元（約6630億港元）。