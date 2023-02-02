美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期

由於加州洪水氾濫，而美國中部及東部受風雪衝擊，私營企業在1月中的數據參考周放慢招聘。1月新增的就業職位主要來自服務行業，達到10.9萬個，其中休旅行業佔9.5萬個，而金融、教育及醫療服務等職位也有所增長，不過貿易、運輸及公用事業職位減少4.1萬個。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）稱，天氣因素產生作用，就業增長可能並未如數據般疲軟。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，1月非農就業職位增加18.5萬個，而失業率微升至3.6%。

1月ISM製造業指數仍收縮

昨公布的美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，12月職位空缺增至1100萬，高於預期的1025萬。不過製造業活動持續疲軟，美國1月ISM製造業指數降至47.4，連續3個月處於收縮，是2020年5月以來最低。市場等待聯儲局周四凌晨公布議息結果，道指午夜前跌約200點。

（綜合報道）

[國際金融]