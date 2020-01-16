經濟

比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付

【明報專訊】據《日經新聞》報道，內地電動車股比亞迪（1211）在日本橫濱市開設首間銷售店「BYD AUTO 東名橫濱」（1號店），主要銷售在該地推出的多用途車型（SUV）「ATTO 3」，為比亞迪在日本市場首款乘用電動車。比亞迪日本社長東福寺厚樹受訪時表示，比亞迪於2月起將在日本依次開設12間門店，目前已有70個地點的開店時間表，希望第一間店的成功能起推動作用，並計劃2025年底之前在日本的門店數目擴大至100間。

明報記者 陳麗歡

受消息帶動比亞迪股價全日高走，高見262元，收報260元，全日升6.1％，成交額43.32億元。報道指出，SUV車型「ATTO 3」售價440萬日圓（約26.5萬港元），充電後可行485公里，定價普遍低於日本車廠的同類車型。

ATTO 3定價26.5萬 低日本同類車

至於在橫濱、位於幹線道路旁邊的1號店主要展出3輛車。報道又指比亞迪最快於3月交付首批「ATTO 3」，其後會在日本陸續推出多款純電動汽車，預料今年中期推出小型車款「海豚」，下半年再推出轎車「海豹」，有關消息亦符合其於去年中期報告提及的兩款汽車。

比亞迪近年積極拓展海外市場，其純電動大巴在海外市場迅速增長，在英國、哥倫比亞有超過千輛大巴已投入服務，並正式進入印尼、毛里裘斯等國家。

此外，比亞迪亦積極海外乘用電動車市場，當中「ATTO 3」車型於去年2月已進軍澳洲市場。

據市場研究MarkLines數據顯示，去年1月至11月期間，比亞迪在全球電動車銷量方面由第4名攀升至第2名，遠遠拋開內地多間電動車廠，現時其市場份額緊次於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）。

有分析師表示，目前該兩大巨頭積極搶奪市佔率，早前比亞迪受惠內地汽車免購置稅，汽車銷售保持升勢，但特斯拉近期亦「劈價」推高銷售，預期比亞迪今季新能源車銷量會開始下跌。

上月銷量按年大升58.6%

比亞迪昨日亦發出1月產銷報告，汽車銷量按年大升58.6%至15.13萬輛，按季則跌35.7%。比亞迪已經連續多個月由其新能源汽車佔全部銷量，未有售出燃油汽車。

上 / 下一篇新聞

港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
中證監啟動股票發行註冊制改革
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持