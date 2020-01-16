比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付

明報記者 陳麗歡

受消息帶動比亞迪股價全日高走，高見262元，收報260元，全日升6.1％，成交額43.32億元。報道指出，SUV車型「ATTO 3」售價440萬日圓（約26.5萬港元），充電後可行485公里，定價普遍低於日本車廠的同類車型。

ATTO 3定價26.5萬 低日本同類車

至於在橫濱、位於幹線道路旁邊的1號店主要展出3輛車。報道又指比亞迪最快於3月交付首批「ATTO 3」，其後會在日本陸續推出多款純電動汽車，預料今年中期推出小型車款「海豚」，下半年再推出轎車「海豹」，有關消息亦符合其於去年中期報告提及的兩款汽車。

比亞迪近年積極拓展海外市場，其純電動大巴在海外市場迅速增長，在英國、哥倫比亞有超過千輛大巴已投入服務，並正式進入印尼、毛里裘斯等國家。

此外，比亞迪亦積極海外乘用電動車市場，當中「ATTO 3」車型於去年2月已進軍澳洲市場。

據市場研究MarkLines數據顯示，去年1月至11月期間，比亞迪在全球電動車銷量方面由第4名攀升至第2名，遠遠拋開內地多間電動車廠，現時其市場份額緊次於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）。

有分析師表示，目前該兩大巨頭積極搶奪市佔率，早前比亞迪受惠內地汽車免購置稅，汽車銷售保持升勢，但特斯拉近期亦「劈價」推高銷售，預期比亞迪今季新能源車銷量會開始下跌。

上月銷量按年大升58.6%

比亞迪昨日亦發出1月產銷報告，汽車銷量按年大升58.6%至15.13萬輛，按季則跌35.7%。比亞迪已經連續多個月由其新能源汽車佔全部銷量，未有售出燃油汽車。