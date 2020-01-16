經濟

聯儲局議息前夕 恒指反彈229點

【明報專訊】聯儲局議息前夕恒指止跌回升。恒指收報22,072點，升229點；國指報7560點，升135點；科指報4695點，升153點。不過，成交未配合升市，縮減至1555.74億元，較上日減少10.5%，大市沽空比率亦升至19.98%，創去年10月底以來新高，回升勢頭未見穩固。

滬港通重開第三日，北水「沽足」三日，但淨賣出規模較周二的63.2億元縮減至20.29億元；「南水」則連續第16個交易日淨買入A股，但規模較周二縮減三成至69.73億元人民幣。昨天遭北水淨沽最多的是騰訊（0700），錄得6.13億元淨流出，但已較上日沽額減少七成，股價回升0.7%，收報385元。美團（3690）是北水淨買入最多個股，錄得7.33億元淨流入，收報180.1元，升3.2%。

藍籌中，百度（9888）大升9%，收報144.3元，表現最好。匯控（0005）一度跌逾2%，午後跌幅收窄，逆市收跌1.6%，報57元。電動車股全線揚，小鵬汽車（9868）升10.3%報43.75元，理想汽車（2015）升9.4%報103.9元，蔚來（9866）升6.3%報97.5元，比亞迪（1211）亦升6.1%報260元。

分析：港股後市逐步向下

第一上海證券首席策略師葉尚志表示，昨日港股縮量反彈，是連跌兩日後的技術反彈。市場普遍認為聯儲局今次加息0.25厘，他認為市場已反映，短期內恒指已經於22,700點見頂，後市將逐步向下。他提醒投資者應小心高追成分股，如比亞迪及港交所（0388）等重磅股已短線見頂。

高盛發表報告稱，在過去兩個月基金陸續增配中國及香港，但按截至去年底數據，亞洲區內互惠基金對中國股票相對十年基準仍屬低配，即使中國股票在全球主動型共同基金中的總敞口由6%恢復到8%，但與2020年的15%峰值相比仍有距離，料市場未來對中國市場將繼續增持。

另外，恒指公司昨公布，截至1月31日被動式追蹤恒生指數的產品資產管理總值（AUM）升10.2%至635億美元。當中與恒指掛鈎的交易所買賣產品AUM按月升11.8%至222億美元。

相關字詞﹕互惠基金 葉尚志 北水 恒指 大市 港股

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