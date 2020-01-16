經濟

澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚

【明報專訊】中國內地、香港、澳門逐步通關下，令澳門1月賭場大收旺場，並推動博彩收入大幅回升。澳門博彩監察協調局昨日公布，1月博彩收入達115.8億澳門元，按年增加82.5%，是自去年2月以來的首次回復增長，按月急增2.3倍，並連升兩個月。有關消息刺激午後一眾賭股升幅擴大。業界稱，賭收水平超預期，並估計濠賭股開始有錢賺，料2月份賭收可望穩企80億至90億澳門元，到之後配合復活節、五一黃金周及暑假，賭收可繼續過百億澳門元以上。

新冠疫情爆發以來最高賭收

翻查此前大行報告，瑞信預期澳門1月賭收約90億至110億澳門元，花旗估計只有80億澳門元。彭博社此前根據10名分析師的預測估值，今年1月份的賭收按年增幅中值只約為37%。從最新數據顯示，澳門最新宣布的賭收水平，已超過大行及市場共識的水平。同時，最新按月賭收水平，更為2020年初爆發新冠疫情以來最高水平（見圖）。市場一般估計，這與當地於1月上旬推動免檢通關及農曆新年檔期旅客湧至有關。

實德馬浩文：業界料已有利可圖

澳門1月賭收成績理想，推動濠賭股昨升幅在午後進一步擴大。以昨日全日升幅最大的新濠國際（0200）為例，昨天上午收市時原本已錄得2.56%升幅，到澳門當局公布數據後，到昨日收市時升幅已擴大至4.92%（見表）。若以過去1個月計，亦以新濠國際的累計升幅最大，達到26%。其他賭股昨亦全升。另昨午收市後，一眾賭股所屬的美國控股公司延續升勢。當中拉斯維加斯金沙（美：LVS）、永利渡假村（美：WYNN）及新濠博亞（美：MLCO）在開市前，分別升1.5%、1.3%及2.3%。

實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報查詢時表示：「（賭收）超過預期，之前只預期達70億至80億澳門元，有驚喜，估計與恢復和香港通關，以及訪澳旅客數目增加有關。」他認為，近日內地經濟表現明顯變得樂觀，外資購入A股反應積極，亦對訪澳旅客的消費有助。由於1月賭收回復到過百億澳門元，他相信業界已經開始有利可圖。不過，由於2月比一般月份的曆日數目較少，他保守估計，2月份的賭收會介乎80億至90億澳門元。隨着之後復活節、五一黃金周及暑假檔期紛至，他料隨後月份的賭收可達過百億澳門元水平。

摩根士丹利最新報告指出，1月賭收大增，與被壓抑的需求釋放有關，料2月賭收有望高達112億澳門元。彭博引述花旗分析員表示，預期今年2月賭收可達85億澳門元。他指1月賭收成績理想，與訪澳旅客出現強勁復蘇，以及在新春檔期錄得穩固的下注量有關。《GGR Asia》引述摩根大通稱，澳門賭收的恢復程度，比市場預期早了兩三季出現。

相關字詞﹕馬浩文 實德環球 新濠國際 澳門博彩監察協調局

上 / 下一篇新聞

港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
東亞上調港今年GDP增長預測至5%
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
聯儲局議息前夕 恒指反彈229點
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
微信淘寶拼多多等 美列侵權黑名單
中證監啟動股票發行註冊制改革
中證監啟動股票發行註冊制改革
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
證監下年度赤字料5.66億 撥7264萬聘4新職
太地5.7億購曼谷地建豪宅
太地5.7億購曼谷地建豪宅
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
吉利旗下LOTUS擬赴美借殼上市
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
美「小非農」增10.6萬職位 遠遜預期
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
英特爾管理層全面減薪 CEO基本酬金大削25%
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
身家單日減千億 阿達尼失亞洲首富
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
張兆聰：天能折讓大 北水反覆買入
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
技術取勝：中鐵倘破4.6元將展升浪
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
大灣區航空搶生意 3000元來回飛兩城
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
WeChat Pay HK 新春跨境消費飈
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
劉思明：美議息後港股只會震盪 難大跌
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
周顯：壓經濟頭上幾座大山 中央逐一搬走
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
湯文亮：《滿江紅》是否岳飛所作？
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
將軍澳二手上月357宗 年半最旺 新界6區二手成交共破千宗大關
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
鄧鏡波外孫 8200萬購嘉富麗苑
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
信置拔頭籌 1月賣樓18億成吸金王
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
新世界漢口大廈批強拍 底價21.34億
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
規劃署反對東成里申建3565伙住宅
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
ONE INNOVALE 開放式戶月租低見8000元
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
葉創成：林奮強：今年薪金上升撐樓價漲一成
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持
法巴譚慧敏：港股未升完 樓市有支持