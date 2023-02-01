福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元

減價被視為電動車市場競爭加劇的迹象。福特表示，減價是為了在「迅速變化的市場」保持競爭力。該車廠稱，其電動車的供應鏈正在恢復，現正利用精簡成本的好處來降低價格，其股價早段升5%。此外，由於供應鏈問題緩解，汽車產量反彈，通用汽車（美：GM）第四季收入及利潤均超出預期，並預測2023年將繼續表現強勁，股價早段升9%。

Twitter在美申支付業務牌照

《金融時報》引述知情人士稱，Tesla行政總裁馬斯克旗下的Twitter，已在美國申請「支付業務」的牌照，並正開發相關軟件功能，以達到馬斯克爭取收入多元化的目標。據稱，近期在Twitter內部崛起的Esther Crawford，正與團隊一起規劃促進支付所需的架構。馬斯克曾表示，希望Twitter提供金融科技服務，例如點對點交易、儲蓄帳戶和借記卡等。

（綜合報道）

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