美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億

【明報專訊】美國一家上訴法院周一阻止強生（美：JNJ）透過為子公司申請破產，凍結約4萬宗與爽身粉可能致癌的索償訴訟。強生於2021年創建名為LTL Management的子公司，承擔與含有滑石粉（talcum powder）的爽身粉相關訴訟責任，並為該子公司申請破產保護，試圖透過「得州兩步破產法」（Texas Two-step），凍結與爽身粉產品相關的索償。不過美國聯邦第三巡迴上訴法院裁定，只有面臨財務壓力的公司，才能訴諸破產法協助重組，儘管LTL面臨大量訴訟責任，但其財政支持顯然可緩解任何財務困境，駁回其破產保護申請。強生周一股價跌3.7%，昨早段微跌。
彭博行業研究的訴訟分析師Holly Froum估計，超過4萬宗的訴訟，和解金額可達50億美元（約390億港元）。強生否認其滑石粉產品不安全，並表示與逐一解決每項索償相比，通過破產解決索償的效率高效、更公平。強生強調，利用破產法並非為了減少向索償人支付賠償，並表示已為LTL的滑石粉索償訴訟，提供高達610億美元的資金。
裁決打擊新興企業重組策略
根據LTL提交的法律文件，倘強生被迫在民事法院與涉及滑石粉的原告抗爭，訴訟可能持續數十年，使強生的損失以千億美元計。2018年，密蘇里州一個陪審團命令強生向大約20名聲稱因使用滑石粉而患上癌症的婦女，支付近47億美元的賠償。賠款額在上訴後減少一半，但強生仍要支付超過20億美元的賠償。《華爾街日報》指出，這些索償近年已為強生的消費者業務帶來45億美元損失。
《華爾街日報》指出，最新裁決對新興的企業重組策略構成打擊。部分企業試圖將訴訟賠償責任撥歸子公司，並讓其申請破產，以解決賠償等問題。《金融時報》指出，3M（美：MMM）、科氏工業（Koch Industries）子公司 Georgia-Pacific、Trane Technologies（美：TT）等，近年也採用了類似策略。
強生堅持產品安全
惟全球逐步停售
強生可要求聯邦第三巡迴上訴法院的所有法官，聽取其上訴。如被拒絕，強生有權要求美國最高法院聽取其論點。不過，里士滿大學法學教授Carl Tobias指出，只有小量的上訴在最高法院受理。
雖然強生堅持含滑石粉的爽身粉使用安全，但該公司已在2020年停止在北美銷售相關產品，並將於今年逐步停止這些產品在全球銷售。