經濟
國際金融

美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億

【明報專訊】美國一家上訴法院周一阻止強生（美：JNJ）透過為子公司申請破產，凍結約4萬宗與爽身粉可能致癌的索償訴訟。強生於2021年創建名為LTL Management的子公司，承擔與含有滑石粉（talcum powder）的爽身粉相關訴訟責任，並為該子公司申請破產保護，試圖透過「得州兩步破產法」（Texas Two-step），凍結與爽身粉產品相關的索償。不過美國聯邦第三巡迴上訴法院裁定，只有面臨財務壓力的公司，才能訴諸破產法協助重組，儘管LTL面臨大量訴訟責任，但其財政支持顯然可緩解任何財務困境，駁回其破產保護申請。強生周一股價跌3.7%，昨早段微跌。

彭博行業研究的訴訟分析師Holly Froum估計，超過4萬宗的訴訟，和解金額可達50億美元（約390億港元）。強生否認其滑石粉產品不安全，並表示與逐一解決每項索償相比，通過破產解決索償的效率高效、更公平。強生強調，利用破產法並非為了減少向索償人支付賠償，並表示已為LTL的滑石粉索償訴訟，提供高達610億美元的資金。

裁決打擊新興企業重組策略

根據LTL提交的法律文件，倘強生被迫在民事法院與涉及滑石粉的原告抗爭，訴訟可能持續數十年，使強生的損失以千億美元計。2018年，密蘇里州一個陪審團命令強生向大約20名聲稱因使用滑石粉而患上癌症的婦女，支付近47億美元的賠償。賠款額在上訴後減少一半，但強生仍要支付超過20億美元的賠償。《華爾街日報》指出，這些索償近年已為強生的消費者業務帶來45億美元損失。

《華爾街日報》指出，最新裁決對新興的企業重組策略構成打擊。部分企業試圖將訴訟賠償責任撥歸子公司，並讓其申請破產，以解決賠償等問題。《金融時報》指出，3M（美：MMM）、科氏工業（Koch Industries）子公司 Georgia-Pacific、Trane Technologies（美：TT）等，近年也採用了類似策略。

強生堅持產品安全

惟全球逐步停售

強生可要求聯邦第三巡迴上訴法院的所有法官，聽取其上訴。如被拒絕，強生有權要求美國最高法院聽取其論點。不過，里士滿大學法學教授Carl Tobias指出，只有小量的上訴在最高法院受理。

雖然強生堅持含滑石粉的爽身粉使用安全，但該公司已在2020年停止在北美銷售相關產品，並將於今年逐步停止這些產品在全球銷售。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
港股兩日挫846點 失守10天線
港股兩日挫846點 失守10天線
瑞銀看好白色家電運動服飾板塊
瑞銀看好白色家電運動服飾板塊
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
歐舒丹上季銷售淨額升8%
歐舒丹上季銷售淨額升8%
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
埃克森美孚去年利潤創新高
埃克森美孚去年利潤創新高
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
技術取勝：維他奶宜守15.7元
技術取勝：維他奶宜守15.7元
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
湯文亮：老C點解會轉軚？
湯文亮：老C點解會轉軚？
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億
凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
會所為兒童設益智遊樂設施
會所為兒童設益智遊樂設施
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險