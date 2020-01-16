美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億

彭博行業研究的訴訟分析師Holly Froum估計，超過4萬宗的訴訟，和解金額可達50億美元（約390億港元）。強生否認其滑石粉產品不安全，並表示與逐一解決每項索償相比，通過破產解決索償的效率高效、更公平。強生強調，利用破產法並非為了減少向索償人支付賠償，並表示已為LTL的滑石粉索償訴訟，提供高達610億美元的資金。

裁決打擊新興企業重組策略

根據LTL提交的法律文件，倘強生被迫在民事法院與涉及滑石粉的原告抗爭，訴訟可能持續數十年，使強生的損失以千億美元計。2018年，密蘇里州一個陪審團命令強生向大約20名聲稱因使用滑石粉而患上癌症的婦女，支付近47億美元的賠償。賠款額在上訴後減少一半，但強生仍要支付超過20億美元的賠償。《華爾街日報》指出，這些索償近年已為強生的消費者業務帶來45億美元損失。

《華爾街日報》指出，最新裁決對新興的企業重組策略構成打擊。部分企業試圖將訴訟賠償責任撥歸子公司，並讓其申請破產，以解決賠償等問題。《金融時報》指出，3M（美：MMM）、科氏工業（Koch Industries）子公司 Georgia-Pacific、Trane Technologies（美：TT）等，近年也採用了類似策略。

強生堅持產品安全

惟全球逐步停售

強生可要求聯邦第三巡迴上訴法院的所有法官，聽取其上訴。如被拒絕，強生有權要求美國最高法院聽取其論點。不過，里士滿大學法學教授Carl Tobias指出，只有小量的上訴在最高法院受理。

雖然強生堅持含滑石粉的爽身粉使用安全，但該公司已在2020年停止在北美銷售相關產品，並將於今年逐步停止這些產品在全球銷售。

（綜合報道）

[國際金融]