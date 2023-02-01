會所為兒童設益智遊樂設施

【明報專訊】MONACO的發展商會德豐，以位處法國南部的沿海國家摩納哥的英文名，為樓盤命名。摩納哥是歐洲富豪的度假勝地，海面經常出現的豪華遊艇，更成為摩納哥的獨特風景線。屋苑參考這點，在會所中加入不少度假元素，洋溢摩納哥風情。會所及地庫停車場擁5G網絡覆蓋，並設有多個休閒空間，為住戶提供舒適的休憩環境。
擁24小時健身室 戶外泳池50米長
至於會所的重點設施，包括50米長的戶外泳池「POOL ON DECK」，以遊艇甲板為設計概念，別具風情，更屬區內屋苑少見的大型泳池。
室內恒溫泳池亦長達25米，加上其他健身設施，如24小時健身室及瑜伽室等，住戶四季皆可進行各式運動，而且不少設備已結合電腦科技，如虛擬私人教練機「KARA MIRROR」、Technogym SKILLS系列專業健身機等，都可因應個人體能調整相應強度，符合各年齡層住客的需要。
另外，住客會所特別為兒童設置的多元益智遊樂設施，佔地約4300方呎，其中室內遊艇艙歷奇樂園設置彈牀、攀岩架、攀石牆及駕駛艙等遊樂設施；室外的GRAND PRIX Junior 兒童賽車場，面積約2500方呎，家長假日如果不想外出，只要到會所遊玩，亦可讓小朋友有充足活動量。