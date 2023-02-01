經濟

香港地產

凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億

【明報專訊】連鎖麵包蛋糕店凱施餅店，近期遭債權人入稟呈請清盤，市場隨即傳出凱施餅店沽貨消息；據悉，該公司持有的3個舖位，近日獲洽售至尾聲，涉資約2.22億元，其中旺角花園街45至47號仁康大廈地下B舖，面積約1000方呎，凱施餅店或有關人士於2011年3月以1.8億元購入，去年10月起五度加按物業。

上述物業早前由財務公司接管，據悉以1.5億元放售，最新以約1.1億元獲洽購至尾聲，較放售價低4000萬元或27%，如成功售出，呎價約11萬元；若成交價得以落實，意味物業較2011年購入價貶值7000萬元或39%。據悉，商舖現由運動品牌adidas租用，月租52萬元，買家或享租金回報約5.7厘。

洽購價5600萬至1.1億不等

另灣仔堅拿道西10號冠景樓地下G及H舖，面積分別900及800方呎，兩舖均以5600萬元獲洽購至尾聲，即呎價分別約6.2萬及7萬元，前者交吉出售，後者屬凱施餅店自用舖。據悉，凱施餅店自去年第四季被指財困後，其持有的6個物業獲洽購涉逾4億元。

此外，中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳樂瑤表示，長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈2樓全層現放售，面積8854方呎，意向價3579萬元，平均呎價4043元，物業交吉出售。陳透露，原業主原叫價5050萬元，因應市况而調低近三成。

上 / 下一篇新聞

負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
港股兩日挫846點 失守10天線
港股兩日挫846點 失守10天線
瑞銀看好白色家電運動服飾板塊
瑞銀看好白色家電運動服飾板塊
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
歐舒丹上季銷售淨額升8%
歐舒丹上季銷售淨額升8%
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億
美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
埃克森美孚去年利潤創新高
埃克森美孚去年利潤創新高
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
技術取勝：維他奶宜守15.7元
技術取勝：維他奶宜守15.7元
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
湯文亮：老C點解會轉軚？
湯文亮：老C點解會轉軚？
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
會所為兒童設益智遊樂設施
會所為兒童設益智遊樂設施
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險