沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億

【明報專訊】香港與內地恢復大規模通關，本港樓市氣氛明顯改善，有豪宅屋地隨即於市場放售；其中由教會人士持有的港島南區沙宣道50及52號近百年大宅「愛蓮別墅」，受遺囑執行人委託於市場招標放售，為近百年來首度放售，今年3月24日截標，據悉項目現市值約5.5億元。
可建樓面1.46萬呎 樓面價料3.76萬
高力表示，上述物業佔地約1.95萬方呎，若以地積比0.75倍計，最高可重建樓面約14,625方呎，可重建成1幢或2幢洋房；若以市值約5.5億元計，每方呎樓面地價約3.76萬元。物業現為「愛蓮別墅」，由原業主家族約1920至1930年間自行發展，並作為生活居所，其家族成員離世後，奉獻予天主教會，遺囑執行人是次委託高力安排公開招標。
項目毗鄰牛奶公司的大班屋及置地公司多幢洋房，並鄰近香港四大家族的霍家大宅。高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，該項目可重建為1幢或2幢獨立洋房，每幢均坐享南區海景，並附設特大花園。
裕泰興家族成員沽雅麗居單位賺三成
另資料顯示，近期先後出售多項物業的裕泰興家族成員羅守輝或相關人士，上月初以3320萬元，售出九龍亞皆老街雅麗居第2座高層複式單位連雙車位，實用面積1830方呎，為4房雙套間隔，實呎約1.81萬元。資料顯示，羅氏2012年以合共2604.2萬元購入上述物業，現帳面獲利715.8萬元，賺幅約27%。