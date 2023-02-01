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經濟
2023年2月1日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
港股兩日挫846點 失守10天線
瑞銀看好白色家電運動服飾板塊
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
歐舒丹上季銷售淨額升8%
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
埃克森美孚去年利潤創新高
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
技術取勝：維他奶宜守15.7元
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
湯文亮：老C點解會轉軚？
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
會所為兒童設益智遊樂設施
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
【明報專訊】自從1967年之後，香港經歷過最慘烈的一次熊市，就是1997年至2003年，這一次的慘狀，可算是哀鴻遍野，論到財富蒸發的程度，遠超過近3年。
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投資二三事
周顯
財經專欄
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