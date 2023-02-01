經濟

恒隆地產去年純利微跌 派息不變

【明報專訊】恒隆地產（0101）昨日公布2022年度全年業績。期內核心純利為41.99億元，按年跌3.8%；股東應佔純利38.36億元，按年跌0.1%。每股末期息派0.6元，按年持平。集團董事長陳啟宗表示，其在香港發展側重較少，反之以內地商業房地產收租為主。執董兼行政總裁盧韋柏透露今年1月集團旗下內地商場零售銷售額，已突破去年同期的新高。

內地商場銷售額超越去年同期

盧韋柏續稱，內地零售市場銷售額自1月份已節節上升，反映去年受到疫情影響，被壓抑的需求得到釋放，不過能否持續還需要多看未來兩個月的情况。雖然中港恢復通關，集團的上海商場生意未見減少，估計或與內地批出簽證過程緩慢有關。副董事長陳文博補充，參考韓國通關經驗，高端品牌在當地銷售仍然增長，他同樣希望內地消費可保持在高水平。又認為即使近期中港恢復通關，他認為不見得內地消費者因此大量流出國外。

至於香港商場營運，盧韋柏稱自去年10月份推出消費券，到去年12月時零售市道比去年10月份有過之而無不及，料今年零售市道不俗。隨着商場生意好轉，他料商戶隨之會付多些租金，但是通常會滯後一兩個季度。另母公司恒隆集團（0010）較早前出手增購東涌東薈城6.67%股權，與他們認為價錢合理，預期該項目前景亮麗有關。

展望今年地產發展業務，陳啟宗說：「市場存在很多未預見過的環境，包括中美角力、俄烏戰爭等，因此過去幾年過得不容易，亦難以預測樓市」。盧韋柏期望，隨着過去6個月香港樓市向下調整，可以平穩起來，甚至再錄少許升幅，集團亦會不時在中港物色機會，在港會集中高端住宅發展。內地的武漢恒隆府則暫定在今年第二季起重新開售。

另外，恒隆地產宣布，原非執行董事陳南祿將調任為獨立非執行董事，昨日起生效。恒隆集團亦同日公布去年度全年業績，期內股東應佔溢利為27.18億元，按年增長逾4.9%。每股派末期息0.65元，按年持平。

相關字詞﹕陳文博 盧韋柏 陳啟宗 恒隆集團 恒隆地產

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