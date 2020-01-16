中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機

彭博分析師表示，數據反映中國經濟重現生機，反彈勢頭為今年經濟帶來好兆頭，為全球經濟增長放緩提供緩衝，但在主要央行積極壓抑通脹之際，卻會加大通脹壓力。

製造業五大指數按月呈現升勢

製造業PMI的五大指數均按月呈現升勢，當中新訂單指數報50.9，按月升7點，反映製造業市場需求有所回升；生產指數報49.8，按月升5.2點，顯示製造業生產景氣水平快速回暖；原材料庫存指數報49.6，按月升2.5點。

非製造業PMI的五大指數亦呈現升勢，當中業務活動預期指數報64.9，按月升11.2點，反映服務業企業對近期市場恢復發展預期向好；新增訂單指數52.5，按月升13.4點。

非製造業PMI按月大升 終止6連跌

彭博分析師表示，服務業在重挫後反彈，儘管春節假期月份的工作日數較少，但剛進擴張區間表現不俗，被壓抑的需求推動消費，目前復蘇表現非常強勁，因為服務業反彈力明顯大於製造業。

分析師又指出，政府推出多項房地產措施刺激市道，經歷近期反彈後，復蘇速度和持續性將很大程度取決於消費者和企業信心。