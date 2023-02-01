摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成

花旗：有賭客一注72.5萬

花旗更在高端中場做調查，並留意到有賭客在澳門美高梅一注落注高達72.5萬元，亦見有賭客在永利皇宮的Chairman Club擺出600萬元籌碼，一手落注30萬元。甚至見到有賭客在倫敦人Apex Room，聲稱肚餓，並趁晚飯前一鋪過全押上41萬元下注。花旗認為，高端中場的復蘇程度，比訪澳旅客復蘇還要大，並獲大注賭客支持，並形容到訪澳門賭場的賭客質素高。從各賭場旗下新增或原有高端中場陸續重開，反映需要新設施去配合需求。

中場方面，花旗指出，百家樂最低落注平均值為2235元，已經比2019年疫情前同期高出2%，只比2018年高峰時平均注碼相差1%。今年新春檔期訪澳旅客按年大增2.97倍，已回復到2019年疫情前的38%。酒店入住率按年增長22.4個百分點，達到85.7%，平均每晚房價按年上升50%至1575澳門元，該行對濠賭股維持看好看法。昨日濠賭股普遍回升，除澳博（0880）及美高梅中國（2282）收市分別跌1.1%及0.1%之外，其餘皆上升，當中升幅最大為新濠國際（0200），全日升2%。