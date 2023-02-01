經濟

瑞銀看好白色家電運動服飾板塊

【明報專訊】瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指出，受返鄉、旅遊需求及消費者情緒好轉帶動，今年春節消費勝預期。該行認為，相較必需消費品，更看好可選消費品板塊，隨着今年消費者信心回升，加上中國重新開放後的積壓需求，看好白色家電股和運動服飾行業。

白酒需求較春節前回升

根據該行與一家湖南白酒經銷商的交流，由於宴會飲酒進一步增加，春節假期需求較節前回升，送禮需求復蘇較即飲需求更快，超高端白酒品牌收入按年呈中個位數增長，較高端品牌按年持平至低雙位數跌幅表現更佳。該行又指，受惠於餐飲需求復蘇，主要調味品品牌的銷售額按年呈雙位數增長，管道庫存與過去兩年相比處於低位。該行料短期內生豬價格依然受壓，因節後消費疲軟，加上節前一些養殖戶不願低價銷售令生豬庫存積壓。該行認為，今年餐飲行業反彈將顯著帶動豬肉消費，因而推高豬價。

根據該行的管道調查，運動服飾錄得強勁增長，春節期間西南和華東地區經銷商的國內外龍頭品牌零售額達至按年增長20%至40%，主要因健康意識加強以及冬季天氣寒冷，旅遊復蘇亦帶動銷售。另外，隨着更多年輕消費者返鄉，換新需求旺盛，大容量雪櫃銷售按年增長1.5倍；清潔電器和小廚電銷售亦按年增長逾倍，節前消費券發放更加頻繁，亦有助銷售復蘇。

相關字詞﹕白色家電股 白酒股 返鄉 必需消費品 豬價 春節 瑞銀

上 / 下一篇新聞

負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%
港股兩日挫846點 失守10天線
港股兩日挫846點 失守10天線
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
摩通澳門視察：賭收恢復疫前六七成
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
中國PMI重上擴張區 分析：經濟重現生機
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
恒隆地產去年純利微跌 派息不變
歐舒丹上季銷售淨額升8%
歐舒丹上季銷售淨額升8%
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
恒指公司：HSCEA指數有助分散風險
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成
美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億
美法院阻強生子公司破產避索償 分析：爽身粉相關訴訟 和解金料390億
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
歐元區去年底經濟意外擴張 分析：或鼓勵歐央行續加息
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
福特電動車減價迎戰 平均降價4500美元
埃克森美孚去年利潤創新高
埃克森美孚去年利潤創新高
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
張兆聰：港股大升後首調整 候低吸機會
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
涂國彬：金價縱突破 沽壓漸大
技術取勝：維他奶宜守15.7元
技術取勝：維他奶宜守15.7元
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
沙特阿美覓上市地 陳啟宗曾牽紅線
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
劉思明：巿場觀望央行周 鄭煤機逆巿盈喜看俏
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
周顯：脫節的金融界 難享牛巿重臨
湯文亮：老C點解會轉軚？
湯文亮：老C點解會轉軚？
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
華潤長沙灣潤發倉補地價137億 每呎樓面價近8700元 將建2500伙
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
沙宣道近百年大宅放售 市值5.5億
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
KOKO ROSSO本月蓄勢待發
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
瓏門4房1908萬沽 業主損手逾兩成
凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億
凱施3舖傳獲洽購至尾聲涉逾2億
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
美聯利嘉閣 料今年樓價升一成
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
海韻軒推「一口價」1.72萬租住2房
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
MONACO可即入住 會所洋溢度假Feel
會所為兒童設益智遊樂設施
會所為兒童設益智遊樂設施
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險
兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險