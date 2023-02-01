經濟

負資產去年底逾1.2萬宗 超金融海嘯 涉貸款額按季飈21倍 金管局：拖欠比率仍低

【明報專訊】金管局公布，去年第四季末負資產住宅按揭涉及金額662.52億元，按季大增21倍。負資產住宅按揭貸款宗數由533宗升至12,164宗，已高於2008年金融海嘯期間的不足1.1萬宗，惟相對SARS期間高峰逾10萬宗仍相距甚遠（見圖）。金管局副總裁阮國恒回應，以樓價跌幅計，不少高成數按揭已成負資產，但拖欠比率仍偏低。市場人士認為，現時樓價跌勢已回穩，預料負資產宗數將見回落。

明報記者 鄺海盈

據最新數據顯示，去年第四季負資產個案急升至12,164宗，佔整體住宅按揭貸款宗數2.1%，宗數高於2008年金融海嘯時的10,949宗，創近18年新高。涉及貸款金額由第三季30.06億元增至662.52億元，佔未償還貸款總額3.66%。當中無抵押部分的金額由5900萬元，增加至25.17億元，按季大增近42倍。個案涉及較高成數按揭貸款，包括銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款。不過，金管局指出，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。以上調查數字未包括涉及二按負資產貸款。

經絡：樓價回穩

負資產次季回落

去年本港樓價大跌，阮國恒指出，樓價於首3季下跌8.5%後，第四季再跌7.7%，令負資產按揭大幅上升，並涉及高成數按揭。但他認為，按保計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，包括入息比率，以及需通過銀行壓力測試等。此外，他強調，按保最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款截至去年12月底的拖欠比率0.06%更低，反映貸款質素仍然良好，銀行按揭業務風險可控。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年全年私人住宅售價指數累跌高達15.6%。踏入2023年，香港樓市「小陽春」提早於春節前出現，隨着防疫放寬、恢復通關，以及美國加息逐漸消化等，利好樓按市場。他預料樓價跌勢最急階段已過，第二季樓價將會回穩，負資產宗數於今年第二季將見回落。

中原按揭：寬按保令個案增

中原按揭董事總經理王美鳳認為，去年樓價跌幅無可避免令較新做的高成數按揭，尤其是九成按揭用家跌入負資產行列，由於放寬按保亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約三成，因此在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。但她指出，現時失業率跌至3.5%、供款負擔比率估算於平均45%以下、平均按揭成數約57%低水平，加上拖欠比率極低的情况下，負資產宗數上升帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

相關字詞﹕按保 小陽春 高成數按揭 無抵押貸款 阮國恒 金管局 負資產住宅按揭

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