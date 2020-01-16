恒基一部今年推4000伙 市值料達400億

林達民透露，恒地（0012）旗下、鄰近啟德站的HENLEY PARK將成為集團今年頭炮，最快2月登場。同時，香港小輪（0050）及市建局合作發展、由恒基物業代理負責銷售的深水埗映岸，亦有望下月推售。另外，恒基一部年內亦計劃推出紅磡必嘉坊第3期、石硤尾巴域街及深水埗西洋菜北街三大項目，目前正籌備推售的前期工作。

二部今年擬推啟德跑道區3合作項目

此外，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，部署年內推出位於啟德跑道區的3個合作項目，涉及逾2600伙。另外，二部亦擬推售恒地獨資發展的上環伊利近街項目、以及大角嘴利奧坊第5期，分別涉及約260伙及約220伙，上述兩個均為舊契項目，毋須申請預售，可視乎建築進度隨時推出。

新地NOVO LAND第2B期最快下月搶灘

另外，新地（0016）於農曆新年過後，正式展開2023年推盤部署，當中屯門兆康NOVO LAND第2B期將率先登場。

新地代理總經理陳漢麟表示，2B期涉及729伙，位處項目商場NOVO Walk上蓋，最快下月推售，將於本周後期公布最新銷售部署。同系位於大埔白石角的優景里項目第2A期UNIVERSITY HILL，則將緊接於今年3月至4月推出。新地代理總經理胡致遠透露，今期主打1房及2房單位，佔約75%。他續指，由於政府已落實興建白石角站，加上今期景觀、戶型較第1期優勝，預計今期有加價空間。UNIVERSITY HILL設746伙，預計關鍵日期為明年6月。

另一方面，星星地產（1560）元朗宏業西街雨後部署今年3月登場。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，預計項目下月內獲批預售，並擬下月中開放展銷廳予傳媒預覽，3月正式開價及開售，全盤提供335伙，樓花期不足一年。