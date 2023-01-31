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經濟
2023年1月31日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
外匯基金去年蝕2024億 歷來最差 金管局：1月氣氛改善 暫錄百億計收益
無直接投資虛擬資產 與FTX沒關係
國泰CEO：首務進行重建 力拓大灣區
服務航空業27年 曾任港機工程高層
北水走資69億累港股挫619點 外資186掃A股創13個月最多
比亞迪料去年最多賺170億 升4.6倍
TVB遭小股東力數管理七宗罪 被批內地App欠透明連年虧損 公司否認指控
2017年回購事件後 股東緊咬TVB不放
小米調整架構 設經營人力委員會
京東擬3月停泰國印尼業務
疫苗需求降 康希諾料轉虧
比特幣1月發威 累漲四成 虛幣市場單月升值逾2萬億
飛利浦再裁員6000人
豐田連續3年銷量稱冠
亞洲首富旗艦指沽空機構攻擊印度
張兆聰：地產股已反映樓巿樂觀情緒
劉宇亮：環球央行議息 港股現調整
何民傑：中央「限玩令」 港電競路難行
龐寶林：ESG 與我何干﹖
薛偉傑：美拉攏盟友圍堵 內地半導體國產化舉步維艱
技術取勝：天能動力12元遇阻
劉思明：復常概念股雖捱沽未玩完
周顯：匯控股價「有鬼」？
湯文亮：為樓市失眠的人
柏傲莊III擬兩年後現樓重推 業界：增強買家信心 利善價而沽
恒基一部今年推4000伙 市值料達400億
施永青料今年樓價升一成
十大屋苑本月逾270成交 9個月新高
地監局:擬更新代理境外物業指引
麥花臣匯地舖月租50萬 低高峰35%
技術取勝：天能動力12元遇阻
【明報專訊】香港電訊9.9元有支持（圖）
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