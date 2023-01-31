劉宇亮：環球央行議息 港股現調整

恒指短線料回調至20天線

A股市場昨起恢復交易，港股市場及主要指數的集體回調，與市場短期獲利有關。港股通交易首日恢復，南向資金大幅流出，金額達到69.04億港元，也創下自2022年10月31日以來最大的流出，內地資金明顯在食糊。感覺市場上以匯控（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）3隻重磅股托着恒指，沽其他股票。

大市需要調整，理由或藉口有以下幾個。本周將迎來央行超級周，其中美聯儲、英國央行和歐洲央行將在不到24小時內先後公布新年的首份利率決議，投資者退場觀望意欲增強。以美聯儲為例，雖然此前預期加息0.25厘，但年內以來仍沒有任何美聯儲官員表態願意支持年內減息，也加劇投資者謹慎情緒。

加上新上任的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）為訪台做準備，去年8月時任民主黨籍議長佩洛西茜（Nancy Pelosi）訪台後，中共解放軍舉行大規模軍事演習，台海區域緊張情勢升溫。另外，美國政府1月27日與日本及荷蘭就共同限制向中國出口微芯片技術達成了共識協議。國際市場產業鏈的去中國化，從半導體到科技業，可能擴散到一切產品，甚至要求產品不要有中國零件。

預期恒指回調第一目標為20天線，現價在21,300點水平。港股回到了去年上半年的橫行區頂部，預計指數在這水準表現會有所反覆。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]