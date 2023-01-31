疫苗需求降 康希諾料轉虧

【明報專訊】生物科技股康希諾生物（6185）發盈警，受累於國內外新冠疫苗需求量按年大減，料2022年度轉蝕8.3億元（人民幣，下同）至9.96億元，2021年度淨利潤為19.144億元；2022年度扣除非經常性損益的淨虧損則介乎9.45億元至11.34億元，對上年度扣除非經常性損益的淨利潤約為17.97億元。康希諾生物昨跌6.63%，收報69.75元，成交2.03億元。
料去年度蝕8.3億 股價昨跌6.63%
康希諾生物指，轉虧是由於全球新冠疫苗接種增速放緩，且部分地區呈現供大於求，市場競爭不斷加劇，公司新冠疫苗產品銷售收入較去年同期大幅下降。同時因商業化進程持續推進使銷售費用按年增加，以及對存在減值迹象的新冠疫苗相關存貨計提減值，導致淨利潤出現虧損。
神華盈喜 預測純利升四成
另外，中國神華（1088）則發盈喜，料2022年度純利達719億元至739億元，按年增長39.3%至43.2%。集團指，是由於商品煤產量及售價上升，以及以煤電保電力穩定、新增投運機組、優化機組運行、售電量和價格增長；嚴控成本增長、提升資產質量、煤電運化一體化產業鏈競爭力持續鞏固、經營業績實現增長。同時，集團平均所得稅稅率按年下降，以及集團對聯營企業的投資收益按年增長。