疫苗需求降 康希諾料轉虧

料去年度蝕8.3億 股價昨跌6.63%

康希諾生物指，轉虧是由於全球新冠疫苗接種增速放緩，且部分地區呈現供大於求，市場競爭不斷加劇，公司新冠疫苗產品銷售收入較去年同期大幅下降。同時因商業化進程持續推進使銷售費用按年增加，以及對存在減值迹象的新冠疫苗相關存貨計提減值，導致淨利潤出現虧損。

神華盈喜 預測純利升四成

另外，中國神華（1088）則發盈喜，料2022年度純利達719億元至739億元，按年增長39.3%至43.2%。集團指，是由於商品煤產量及售價上升，以及以煤電保電力穩定、新增投運機組、優化機組運行、售電量和價格增長；嚴控成本增長、提升資產質量、煤電運化一體化產業鏈競爭力持續鞏固、經營業績實現增長。同時，集團平均所得稅稅率按年下降，以及集團對聯營企業的投資收益按年增長。