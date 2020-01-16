北水走資69億累港股挫619點 外資186掃A股創13個月最多

港股成交倍升至二千億

滬港通昨日重開，北水即錄走資69.04億元，創近18個月單日最大淨流出。反之外資繼續追捧A股，北向交易昨錄186.14億元人民幣淨流入（見圖），不但創近13個月以來最大單日淨買入，亦是連續第14個交易日吸資。

昨天遭北水淨沽最多的是騰訊（0700），錄得36.97億元淨流出，拖累股價跌6.7%至387.2元。美團（3690）是北水淨買最多的個股，錄得8.39億元淨流入。

炒作政策、復常消息的板塊受壓，科網、內房、旅遊及濠賭股普遍下跌。明源雲（0909）及嗶哩嗶哩（9626）齊插逾8.5%；旭輝（0884）及碧桂園（2007）則同挫逾8%；新濠國際（0200）、美高梅中國（2282）及澳博（0880）均跌逾6%。資金暫流入公用股，煤氣（0003）升3.2%，中電（0002）及港鐵（0066）均升逾1.9%。

港匯轉弱 曾見7.837水平

信誠證券聯席董事張智威指出，北水回歸不一定推高大市，恒指自去年底連升第三個月，現時於高位有調整壓力亦屬合理。他又表示，恒指升至貼近保力加通道頂後出現回調，預期跌至約22000點水平將有支持，對港股整體走勢仍樂觀，後市仍然值得期待，建議散戶可考慮趁低吸納跌幅較深的股份。

港1個月拆息連跌6日

美國聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預計美國放緩加息步伐，但港匯仍明顯轉弱，昨天一度見7.837水平，創去年11月中以來低位。港元銀行同業拆息（HIBOR）連日回落，與樓按相關的1個月拆息跌至2.77149厘，連跌6日。