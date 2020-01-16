國泰CEO：首務進行重建 力拓大灣區

上半年扭虧言之尚早

林紹波給出在2至3年內重建國泰的目標，營運業務有4大板塊，定位優質服務國泰航空、廉航香港快運、國泰貨運和國泰時尚生活業務。林表示，其間會積極擴展大灣區業務，增加品牌認知度。

政府今年稍後將推出「多式聯運」，詳情有待政府公布。他認為措施將大大提升國泰在大灣區的優勢，集團亦會持續增加在大灣區的投資，包括將在蛇口客運碼頭設置國泰貴賓室，打破國泰一向只在機場設置貴賓室的慣例。

林又表示，去年下半年開始達至正現金流，主營業務顯著改善，鼓舞集團在今年繼續維持良好營運，但要談及上半年財務達至盈利仍然「言之尚早」。

在政府貸款方面，林紹波表示，重建剛起步，冀「盡快、愈快愈好」償還政府本金及利息，惟目前暫時未有確定的時間表，會與政府保持溝通。

今年招聘3000人

林紹波又更新招聘目標，透露集團去年底共招聘2000人，今年目標招聘3000人，包括機師、空中服務員、地勤等。相較去年中國泰提出今年底合共招聘8000人大幅減少。林解釋指，隨着市場不停改變，招聘員工數目亦較為波動，直指不同時期所量度的指標會有所出入，加上集團員工流失率較預期減少，已回至正常水平。

林紹波表示，儘管集團更改招聘員工數目，但對年底前客運力恢復至疫情前七成目標不變，當時已考量到內地通關因素帶動，目前最新1月客運力已達疫情前40％水平，票價走勢亦趨向正常，較疫情前稍高；儘管部分國家收緊內地、香港旅客入境限制，但對國泰僅造成短暫的影響。