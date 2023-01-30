「女人街」銀主舖4500萬放售

資料顯示，有關舖位物業由力駿投資有限公司（POWER TALENT INVESTMENT LIMITED）所持有，並由兩名鄭姓人士出任董事，物業於2005年以2630萬元購入，現時舖位放售價較當年購入價約高出1870萬元或71%。

值得一提，上述其中一名鄭氏人士，所持有的鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層C單位，實用面積1353方呎，4房雙套間隔，2021年底已淪為銀主盤，叫價4000萬元放售，去年7月終以2960萬元售出，劈價1040萬元或26%，較鄭氏2014年購入價3155萬元帳面貶值195萬元或6.2%，實呎21,877元。

羅守輝1800萬沽葵芳工廈

另外，資料顯示，過去數月先後沽售多個非住宅物業的老牌發展商裕泰興羅氏家族成員羅守輝及相關人士，上月底再以1800萬元，售出葵芳貴豐工業大廈低層兩個單位及一個車位，涉及面積約5481方呎，呎價約3284元，原業主於2017年1570萬元購入，持貨5年多，帳面獲利約230萬元，賺幅約15%。